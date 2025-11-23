期外収縮の自覚症状とは？Medical DOC監修医が期外収縮の自覚症状・原因・治療法や何科へ受診すべきかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

「期外収縮」とは？

心臓は1日に約10万回動いているのですが、その中で一回でも乱れたものがあれば、それは不整脈とされています。不整脈そのものは、健康な人でも気が付かないうちに起こっていることがよくあります。不整脈の中でも、特に期外収縮は正常なリズムの中に時々不規則な拍動があらわれるものを指しており、不整脈の中でも最も多く発生するものです。

今回は、期外収縮の症状、原因、治療法などを含めて説明していきます。

すぐに病院へ行くべき「期外収縮の自覚症状」

ここまでは心房細動の症状を紹介してきました。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

胸痛や息切れがある場合は、循環器内科へ

時々胸が詰まる感じがする程度であれば様子をみることができる期外収縮かもしれませんが、胸の痛みや圧迫感、息切れの症状があるような場合は心筋梗塞を起こしているか、重症な不整脈を起こしている可能性があります。早めに循環器内科を受診しましょう。うずくまるような強い症状の場合はためらわず救急車を呼びましょう。

受診・予防の目安となる「期外収縮」のセルフチェック法

・安静時にも動悸症状がある場合

・脈が乱れたような症状がある場合

・息切れや倦怠感症状がある場合

期外収縮の治療法

一般的に、期外収縮がみつかったとしても、ほとんどのケースでは治療が不要で経過観察できる場合が比較的多いといえます。日常生活において特記すべき自覚症状も認めることがなく、心機能にも問題ない場合は様子を見ることができます。

薬物療法

症状が強い場合や期外収縮の頻度が多い場合は、異常な電気信号発生の頻度を減らすために抗不整脈薬を使用することがあります。一方で、今現在飲んでいる薬の副作用で期外収縮が発生することもあり、そのような場合には薬の必要性と期外収縮の重症度を天秤にかけ、薬の中止や変更を検討します。

カテーテル治療

カテーテルを用いた治療は、特に症状が重い場合や、薬物療法が効果不十分な場合に検討されます。この治療では、不整脈の発生源となっている心臓内の組織を焼いたり凍結したりすることで異常な電気信号の流れを遮ります。太腿の付け根からカテーテルと呼ばれる細い管を血管に刺して、心臓まで進めて治療を行います。針を刺す部分に局所麻酔を行なう処置で、平均2~4時間程度で終わります。

自律神経を整える

自律神経の乱れは期外収縮の原因となるため、生活習慣の改善は大切です。過度なストレス、不規則な睡眠、過剰なカフェイン摂取などは、交感神経を興奮させ自律神経のバランスを乱すため、ストレス管理、規則正しい生活、適度な運動などを意識しましょう。

「期外収縮の自覚症状」についてよくある質問

ここまで期外収縮の自覚症状などを紹介しました。ここでは「期外収縮の自覚症状」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

期外収縮の強い症状にはどんなものがありますか？

甲斐沼 孟（医師）

動悸や胸部違和感などの症状が挙げられます。脈拍を測っている途中に脈が飛ぶ、胸がドキドキする、胸がつまるような感じがするなどの自覚症状があらわれることもあります。

ストレスが原因で期外収縮の症状が現れることはありますか？

甲斐沼 孟（医師）

ストレスや過労が契機となって、期外収縮が発生して、動悸などを自覚する場合もあります。日頃からストレス解消方法や発散手段を自分なりに整備して、セルフケア対策を行うようにしましょう。

期外収縮の症状はどれくらいの頻度で連発しますか？

甲斐沼 孟（医師）

期外収縮の頻度は人によって全く異なります。年に数回ドキッとするだけの人もいれば、何連発も続く期外収縮が1日に何度か出る方もいます。

発症原因となる心疾患もなく、頻度も少ない期外収縮は様子を見ても問題ありません。診断で、期外収縮が二連発、三連発と診断される場合も大きな心配はなく、期外収縮の多くは無害ですが、中には心臓の病気が関連している場合もあります。万が一、不快な胸部症状がある場合や、症状がなくても心機能が徐々に低下する際には、積極的に治療介入する必要があります。

編集部まとめ

期外収縮は多くの人が経験する可能性のある不整脈の一種です。それらの症状の背後には、心筋梗塞や弁膜症といったより深刻な心臓疾患が隠れている可能性もあります。

ほとんどの期外収縮は治療を必要としませんが、生活に支障を来たすほどの動悸やめまい、胸痛を経験する場合は、速やかに循環器内科を受診することが大切です。今回の情報が、皆様の健康管理に役立つ一助となれば幸いです。

