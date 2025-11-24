【ユニクロのネイビー】が可愛い！ 40・50代におすすめ♡「大本命トップス」

知的で洗練された雰囲気を醸し出すネイビー。そのイメージにもフィットする「プレッピースタイル」がトレンドの今、改めて注目したいカラーです。そこで今回は、【ユニクロ】から登場した「ネイビートップス」に注目しました。きちんと感のあるポロ襟や重ね着しやすいフルジップデザインなど、秋冬の一軍になりそうなアイテムをご紹介します。

オフィスにも◎ きちんと見えするポロ襟セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

かっちりとしたポロ襟のセーターは、プライベートはもちろんお仕事シーンにもぴったり。落ち着いた雰囲気のネイビーが、ミドル世代の上品見えをサポートします。コンパクトなショート丈なので、スタイルアップが狙えるのも嬉しいポイント。公式サイトには「肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100％使用」とあり、着心地も良さそうです。

襟元のアレンジが楽しめるフルジップカーデ

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\3,990（税込）

ジップの開閉により、襟元のアレンジができるニットカーディガン。1枚でハイネックとして着こなしたり、ネック部分を襟のように寝かせたりと、幅広い着こなしが楽しめそうです。ダークなネイビーが大人っぽく、キレイめに着られるのが魅力的。公式サイトには「チクチクしにくい」とあり、着心地も良さそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M