伊藤涼太郎が“パネンカ”で今季5点目！ シント・トロイデン、明本考浩フル出場のルーヴェン撃破で3連勝
ジュピラー・プロ・リーグ第15節が23日に行われ、ルーヴェンとシント・トロイデンが対戦した。
ここまで4勝3分7敗の成績を残すルーヴェンと、7勝3分4敗を記録するシント・トロイデンが激突。ルーヴェンに所属する明本考浩、シント・トロイデンに所属するGK小久保玲央ブライアン、畑大雅、谷口彰悟、山本理仁、伊藤涼太郎、後藤啓介は先発に名を連ねた。ルーヴェンの大南拓磨、シント・トロイデンの松澤海斗はベンチスタートとなっている。
試合は前半の18分、スルーパスでペナルティエリア左へ駆け上がった畑が中央へ折り返すと、これが相手のハンドを誘発し、シント・トロイデンにPKが与えられる。キッカーを務めた伊藤は、相手GKの意表を突く“パネンカ”でゴールを奪い、2試合ぶり今季5点目で、シント・トロイデンが先制した。
前半終盤に差し掛かった41分には、右サイドのスペースを山本がドリブルで前進し、ペナルティエリア手前の位置からスルーパスを通すと、抜け出したイリアス・セバウィが追加点を奪う。前半アディショナルタイムには、左45度の位置から、ティボー・フェルリンデンが狙い澄ました一撃を突き刺し、ルーヴェンが1点を返す。シント・トロイデンの1点リードで前半を終えると、後半にスコアは動かず、試合はこのままタイムアップを迎えた。
この結果、シント・トロイデンは今季2度目の3連勝を記録。PKを獲得した畑は、直後のプレーで負傷し、28分に無念の途中交代を強いられた。伊藤は77分、後藤は90分に途中交代し、松澤は77分から出場。小久保、谷口、山本はフル出場を果たした。対するルーヴェンは4試合ぶりの黒星。明本はフル出場し、大南に出番はなかった。
次節は30日に行われ、ルーヴェンは伊東純也＆横山歩夢が所属するヘンクと、シント・トロイデンは30日に伊藤敦樹を擁するヘントと、それぞれ敵地で対戦する。
【スコア】
ルーヴェン 1−2 シント・トロイデン
【得点者】
0−1 21分 伊藤涼太郎（PK／シント・トロイデン）
0−2 41分 イリアス・セバウィ（シント・トロイデン）
1−2 45＋4分 ティボー・フェルリンデン（ルーヴェン）
【動画】伊藤涼太郎の"パネンカ"＆山本理仁の絶妙スルーパス
相手を嘲笑うかのような"パネンカ”成功
🇯🇵伊藤涼太郎 チーム単独トップの5ゴール目
🇧🇪ベルギーリーグ第15節
🆚ルーヴェン×シント=トロイデン
🇯🇵山本理仁 狭い空間を通す絶妙アシスト✨
最後はセバウィが冷静に流し込む！
🇯🇵山本理仁 狭い空間を通す絶妙アシスト✨
最後はセバウィが冷静に流し込む！
🇧🇪ベルギーリーグ第15節
🆚ルーヴェン×シント=トロイデン
