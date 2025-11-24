エルチェ本拠地で2度のビハインドを追い付いたレアル・マドリード、2戦連続ドローも首位キープ
ラ・リーガ第13節が23日に行われ、レアル・マドリードは敵地でエルチェと対戦した。
2シーズンぶり通算37度目のラ・リーガ制覇を目論むレアル・マドリードは、シャビ・アロンソ体制でシーズンをスタート。開幕6連勝と好スタートを切った後、第7節ではアトレティコ・マドリードに2−5と大敗を喫したものの、以降はエル・クラシコも含めて4連勝を記録。前節、ラージョ・バジェカーノとのアウェイゲームをスコアレスドローで終え、連勝はストップしたが、前節終了時点で10勝1分1敗の成績を残し、首位に立っていた。
今節を既に消化したバルセロナは順調に勝ち点3を上乗せしたため、試合前の順位表では暫定的に“宿敵”に首位を譲っている状況。ラ・リーガでは2試合ぶり、チャンピオンズリーグ（CL）も含めた公式戦では3試合ぶりの白星を目指す今節は、ここまで3勝6分3敗の成績を残すエルチェの本拠地『エスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロ』に乗り込んだ。
試合は序盤からレアル・マドリードがシュートシーンを増やしていったが、17分にはエルチェがこの試合最初のビッグチャンスを構築。敵陣右サイドでエクトル・フォルトがアルバロ・カレーラスからボールを奪うと、アンドレ・シルヴァを経由してゴール前のラファ・ミルにボールが渡ったものの、シュートはGKティボー・クルトワが足でストップした。
ヒヤリとする場面を“守護神”の活躍で乗り切ったレアル・マドリードは30分、アルダ・ギュレルからのロングスルーパスで背後を取ったキリアン・エンバペが一気にスピードを上げてゴールに迫ったが、GKイニャキ・ペーニャに阻まれる。続く33分にもトレント・アレクサンダー・アーノルドからのクロスボールで、ゴール前のエンバペがボレーシュートを放ったが、またもGKペーニャが立ちはだかった。
前半終盤の38分には、グレイディ・ディアンガナからのスルーパスでペナルティエリア内へ入ったA・シルヴァがフィニッシュまで持ち込んだが、GKクルトワがきっちりとセービング。互いに決定機は作りながらも、GKの好セーブが目立つ展開となり、前半はスコアレスで終了した。
後半に入ると立ち上がりの47分、左サイドから中央へのドリブルで守備陣を切り裂いたエンバペが右サイドへ渡し、ロドリゴが右足を振り抜いたが、GKペーニャが弾き出す。またもレアル・マドリードが仕留めきれずにいると、遂にエルチェが試合を動かした。
53分、エルチェは最終ラインからの丁寧なビルドアップで、相手を動かしながら攻撃の隙を探っていくと、ペナルティエリア手前やや左寄りの位置で顔を上げたアレックス・フェバスが、ヘルマン・バレラとのワンツーでボックス内へ侵入。飛び出してきたGKクルトワにコースを限定されながら、冷静にシュートコースを見つけ、エルチェが先手を取った。
1点ビハインドとなったレアル・マドリードは57分、ベンチスタートとなっていたヴィニシウス・ジュニオール、フェデリコ・バルベルデ、エドゥアルド・カマヴィンガを投入。なかなかチャンスの数は増やせなかったが、77分にはA・アーノルドが上げたグラウンダーのクロスボールが相手に当たり、クロスバーに直撃。あわやオウンゴールかというシーンだったが、このプレーで得た右コーナーキックをA・アーノルドが蹴ると、ジュード・ベリンガムが頭で逸らし、最後はディーン・ハウセンが押し込む。レアル・マドリードが終盤に試合を振り出しに戻した。
ここから試合は一気に動く。84分、敵陣中央のスペースをドリブルで前進したアルバロ・ロドリゲスが、“古巣”相手に左足で狙い澄ましたシュートを沈め、エルチェが再び勝ち越しに成功。しかしながら、レアル・マドリードも87分、敵陣左サイドで得たフリーキックの場面、ハウセンからの落としに反応したベリンガムのシュートはGKペーニャに弾かれたものの、こぼれ球をエンバペが折り返し、最後はベリンガムが押し込む。レアル・マドリードが2度目の同点ゴールを記録した。
2シーズンぶり通算37度目のラ・リーガ制覇を目論むレアル・マドリードは、シャビ・アロンソ体制でシーズンをスタート。開幕6連勝と好スタートを切った後、第7節ではアトレティコ・マドリードに2−5と大敗を喫したものの、以降はエル・クラシコも含めて4連勝を記録。前節、ラージョ・バジェカーノとのアウェイゲームをスコアレスドローで終え、連勝はストップしたが、前節終了時点で10勝1分1敗の成績を残し、首位に立っていた。
試合は序盤からレアル・マドリードがシュートシーンを増やしていったが、17分にはエルチェがこの試合最初のビッグチャンスを構築。敵陣右サイドでエクトル・フォルトがアルバロ・カレーラスからボールを奪うと、アンドレ・シルヴァを経由してゴール前のラファ・ミルにボールが渡ったものの、シュートはGKティボー・クルトワが足でストップした。
ヒヤリとする場面を“守護神”の活躍で乗り切ったレアル・マドリードは30分、アルダ・ギュレルからのロングスルーパスで背後を取ったキリアン・エンバペが一気にスピードを上げてゴールに迫ったが、GKイニャキ・ペーニャに阻まれる。続く33分にもトレント・アレクサンダー・アーノルドからのクロスボールで、ゴール前のエンバペがボレーシュートを放ったが、またもGKペーニャが立ちはだかった。
前半終盤の38分には、グレイディ・ディアンガナからのスルーパスでペナルティエリア内へ入ったA・シルヴァがフィニッシュまで持ち込んだが、GKクルトワがきっちりとセービング。互いに決定機は作りながらも、GKの好セーブが目立つ展開となり、前半はスコアレスで終了した。
後半に入ると立ち上がりの47分、左サイドから中央へのドリブルで守備陣を切り裂いたエンバペが右サイドへ渡し、ロドリゴが右足を振り抜いたが、GKペーニャが弾き出す。またもレアル・マドリードが仕留めきれずにいると、遂にエルチェが試合を動かした。
53分、エルチェは最終ラインからの丁寧なビルドアップで、相手を動かしながら攻撃の隙を探っていくと、ペナルティエリア手前やや左寄りの位置で顔を上げたアレックス・フェバスが、ヘルマン・バレラとのワンツーでボックス内へ侵入。飛び出してきたGKクルトワにコースを限定されながら、冷静にシュートコースを見つけ、エルチェが先手を取った。
1点ビハインドとなったレアル・マドリードは57分、ベンチスタートとなっていたヴィニシウス・ジュニオール、フェデリコ・バルベルデ、エドゥアルド・カマヴィンガを投入。なかなかチャンスの数は増やせなかったが、77分にはA・アーノルドが上げたグラウンダーのクロスボールが相手に当たり、クロスバーに直撃。あわやオウンゴールかというシーンだったが、このプレーで得た右コーナーキックをA・アーノルドが蹴ると、ジュード・ベリンガムが頭で逸らし、最後はディーン・ハウセンが押し込む。レアル・マドリードが終盤に試合を振り出しに戻した。
ここから試合は一気に動く。84分、敵陣中央のスペースをドリブルで前進したアルバロ・ロドリゲスが、“古巣”相手に左足で狙い澄ましたシュートを沈め、エルチェが再び勝ち越しに成功。しかしながら、レアル・マドリードも87分、敵陣左サイドで得たフリーキックの場面、ハウセンからの落としに反応したベリンガムのシュートはGKペーニャに弾かれたものの、こぼれ球をエンバペが折り返し、最後はベリンガムが押し込む。レアル・マドリードが2度目の同点ゴールを記録した。