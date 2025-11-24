恋人との長年の付き合いにおけるマンネリ化が議論される中、前田敦子は恋人と一緒にお風呂に入ることについて持論を述べた。

【映像】彼氏とお風呂に入る？前田敦子の回答

11月23日、夜9時よりABEMAで放送する『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもとで“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショーである。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。本シーズンは2年ぶりの5シーズン目として舞台を東京に移し、6組のカップル、男女計12名が参加し、シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名が務める。

スタジオでは、長年付き合ったカップルの関係性について議論が交わされた。番組内で倦怠期に陥った同棲中のカップルが「お風呂も一緒に入らない」「断られる」と明かすと、陣内は「一緒にお風呂入るのもどうなん？」と、意見を求めた。この質問に対し、前田は「私はあんまり…それは、あんまりよくないと思います」と回答すると、陣内も「俺もそう思う」と同意した。

ニコルも「確かに洗ってるところは見られたくないですね」と共感しつつ、「湯船だっただけだけだったらいいけど」と自身の許容範囲を明かしていた。