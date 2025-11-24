¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªº£Ç¯¤ÎË®²è¥Û¥é¡¼¤Ç¡ÈÀäÂÐ´Ñ¤ë¤Ù¤¡É3ºîÉÊ¤È¤Ï
2025Ç¯¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ä¡Øµ´ÌÇ¡Ù¤¬Îò»ËÅª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¤¬Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Ë®²è¥Û¥é¡¼¤À¡£Bµé°·¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤¬¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤Î²ø±é¤äÆÈ¼«¤ÎÈ¯ÁÛ¤¬ºÝÎ©¤ÄÎÉºî¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¸ø³«¤ÎË®²è¥Û¥é¡¼¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¡×¤Î3ËÜ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¡³ùÅÄÏÂ²Î¡Ë
°Õ³°¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌ¾±éµ»¤â
ÉÝ¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤âGO¡ª
¡¡2025Ç¯¤Î±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ä¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÏÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ170²¯±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿173.5²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»öÁ°¤ÎÀëÅÁPR¤è¤ê¤â¡¢¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¶È³¦¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ379²¯±ßÄ¶¤¨¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Ï11·î¤Þ¤Ç¤Ë1063²¯Ä¶¤¨¤òÃ£À®¡£Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ1000²¯±ßÆÍÇË¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¡Ê144²¯±ß¡Ë¤ä¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê87.7²¯±ß¡Ë¤Ê¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥Ë¥á¤¬¶¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤ÎÃæ¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ë®²è¥Û¥é¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ï¹¥¤à¿Í¤Ï¹¥¤à¤·¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï·ù¤¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë®²è¥Û¥é¡¼¤Ï¡ÖBµé¡×¡Ö¥Ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÌ¾±éµ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤Î¤è¤¦¤ËÎÉ¤¤µÓËÜ¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ë®²è¥Û¥é¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤¾¤È»×¤¦3ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢Â¿¾¯¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
