「年齢とともに肘が痛い」それ、もしかしてテニス肘？ 症状と原因を医師解説

テニス肘やゴルフ肘は、スポーツ愛好者だけでなく、日常生活動作でも発症することがあるのだそうです。そこで、肘が痛む原因はスポーツのせいなのかについて、片岡利行先生（かたおか整形外科手の外科クリニック）に話を聞きました。

監修医師：

片岡 利行（かたおか整形外科手の外科クリニック）

大阪大学医学部医学科卒業。その後、大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター、大阪大学整形外科、JCHO星ヶ丘医療センター整形外科、堺市立総合医療センター整形外科などで経験を積み、中でも手の外科の治療に深く携わる。2024年、大阪府摂津市に「かたおか整形外科 手の外科クリニック」を開院、院長となる。 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学医学博士、日本整形外科学会整形外科専門医、日本手外科学会手外科専門医、日本整形外科学会認定リウマチ医、日本整形外科学会認定スポーツ医。

編集部

年齢とともに、肘に痛みを感じるようになってきました。

片岡先生

そういった声はよく聞かれます。四十肩・五十肩などはどんな生活習慣の方にも起こりうるのですが、肘の痛みについては、家事やお仕事、スポーツなどによるオーバーユース（使い過ぎ）によるものが比較的多いのが特徴です。

編集部

確かに「テニス肘」という言葉を聞いたことがあります。

片岡先生

そうですね。肘の外側部分に痛みがでる疾患でよくあるものに「上腕骨外側上顆炎」があるのですが、これは中年以降のテニス愛好家に起こりやすいため、「テニス肘」と呼ばれているのです。ただ、「テニス肘」はあくまでも通称であり、テニスをしない方にも多く見られる疾患です。

編集部

具体的にどういった痛みが出るのでしょうか？

片岡先生

例えば物を掴んで持ち上げたり、タオルを絞ったりといった動作で痛みが出ます。テニスの動作だと、バックハンドでストロークした時などに肘の外側から腕にかけて痛みを感じることがあります。

編集部

ある程度決まった動きの時に痛みが出るのですね？

片岡先生

その通りです。進行すると握力が低下したり、家事動作やテニスも行えなくなったりすることがあります。一方で、安静にしているときには痛むことがほとんどないのも特徴です。

