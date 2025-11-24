西村博之（以下、ひろゆき）が、番組ディレクターにダメ出し。海外ロケを経験してきた先輩として、アドバイスを送る場面があった。

【映像】ひろゆきがダメ出しした人気芸人

11月23日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃9が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

インド・ダージリンでくるまと合流した日の夕食時、ひろゆきは「旅行嫌いなのになんで？」と、この番組のオファーを受けた理由を質問。くるまは「ひろゆきさんは旅行マスターで英語も喋れる。東出さんはサバイバル能力があって男前」と、過去シリーズに出演してきたひろゆき、東出昌大の名前を挙げ、そのうえで「次に俺って言われた時に、あまりにも雑魚すぎておもろいかもって思ったんですよ」と明かした。しかし、ひろゆきが「今のところおもろくできてますか？」とツッコむと、くるまは「それがおもろくなってないんですよ」と困り顔。本当は「もっと大パニック」になりたかったものの、バングラデシュで人に恵まれたこともあり、順調に旅が進んでしまったと説明した。

このような状況に番組スタッフも危機感を抱いていたようで、大前プジョルジョ健太ディレクターは「毎晩スタッフで反省会していて。どうしたらいいんだろうと」と苦笑い。これを聞いたひろゆきは「反省会に（くるまを）呼びつけて一緒にやった方がいいんじゃないですか？」と提案した。

その後、ひろゆきと大前Dは店を出てタバコ休憩へ。ひろゆきは「東出さんと僕は、ここに行きたいというのが割とあったりするので、結果として成立するんですけど、それがないタイプだと、任せると本当にゴールに行くだけっていう」と、このままではゴールを目指すだけの旅になってしまう可能性を指摘。すると大前Dは「地元の人とのふれあいが少ない」と気になる点を口にした。前日にシリグリで出会い、この日家に泊めてもらう約束をしていたアモールさんに「期待していた」という大前Dだが、アモールさんとは連絡がとれず、家に泊めてもらう計画は無しに。ひろゆきはこのような結果になることを予想していたようで「聞いている限りダメそうだなと思っていたけど」と苦笑した。

ホテルへ戻ると、くるまとひろゆき、大前Dの3人で反省会が行われた。以前にもくるまと大前Dは、高級リゾートホテルへの宿泊をめぐり、意見が対立していたが、この時も考え方の違いが浮き彫りに。大前Dが「地元の人とのふれあいが少ない。人の家に泊まる展開がほしい」と希望を伝えると、くるまは「お金なくなって人の家泊めてもらうのはわかるんですけど、自分の気持ちとしてお金あったらホテルに泊まりたいじゃないですか。それ嘘つき出したらわけわからなくなっちゃう気がして」と率直に吐露。現地の人の家に泊まることには難色を示すくるまだったが、その一方で「家に行って聞いてみるのはありだと思います」と、大前Dの意見に賛同する場面もあった。

ひろゆきは真剣な表情で2人の意見に耳を傾け、何か考え込むような様子も。その後のインタビューでは「観客として楽しんでいました」と反省会での自身の立ち位置を語りつつ、「どういう旅をしてきたかわからなかったので、どういう意思決定をしてきたのか知りたかった」と、このような機会を設けた理由を明かしていた。