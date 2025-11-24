引退レジェンド左腕が山本を称賛

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）3登板で3勝を挙げ、MVPを獲得した。今季限りで引退した通算223勝左腕のクレイトン・カーショー氏は米ポッドキャスト番組に出演し、山本について言及。立ち振る舞いやWSのパフォーマンスについて「最高だよ」と絶賛を繰り返している。

米ポッドキャスト番組「リテラリー！ウィズ・ロブ・ロウ」に出演したカーショー。自身の子どもたちの話題に触れると「下の2人の子どもたちが、ヤマ推しなんだよ」と山本の大ファンであることを明かした。

さらに「彼はとても親切なんだ。写真を撮ったり、一緒に話をしたり。本当に素晴らしいよ」とコメント。「ヤマがポストシーズンでああいう活躍をして、彼らはとても興奮していたね。本当に楽しかったよ」と、ワールドシリーズでの山本の快投が家族にとって大きな喜びとなったと語っている。

また、山本がWSで示した登板への姿勢についても絶賛。「あの再現性は本当に特別だと思う。そして彼には大きな度胸がある」と山本の強い精神力を称えた。続けて第6戦翌日の第7戦での登板を自ら志願した姿勢についても「連投なしで約3イニングを投げたんだ。それは前代未聞だよ」と驚きを表している。

ドジャースはブルージェイズとのWSを制し、2連覇を達成。山本は日本人投手として初となるMVPを獲得した。カーショーは「ヤマがMVPという評価を得て、ただただ嬉しいよ。彼は最高だよ」と、新たなドジャースのエースとなった後輩に惜しみない賛辞を贈った。



（THE ANSWER編集部）