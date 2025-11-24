西村博之（以下、ひろゆき）が、インドのバス停で令和ロマン・くるまを待っていたものの、くるまはすぐ近くにいるひろゆきに気づかず完全スルー。ひろゆきが「そこまでわかんないもんなんだ」と驚く場面があった。

【映像】くるまにスルーされるひろゆき

11月23日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃9が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

南アジア旅7日目、くるまはインド・ダージリンでひろゆきと合流。ひろゆきは「待ってました。早く来ないかなと思って」と笑い、待っていた時間を問われると「会おうとしてからでいくと3時間くらい」と答えた。およそ3時間半前、ひろゆきはダージリン行きのバス停のベンチに座り、くるまが気づくのを待っていたのだ。乗車するバスにエアコンが無いとわかり、くるまが水分補給に気をとられていた時、彼の真後ろにはひろゆきの姿が。しかし、くるまはひろゆきにまったく気づかず、前を素通り。その時ひろゆきは爆笑していたのだった。

くるまがひろゆきに気づくチャンスは、2回あった。ひろゆきが「トイレ行ったじゃないですか。あの時もトイレの近くのベンチに座っていたんですよ」と明かすと、くるまは「全然気づかなかった」と驚くばかり。ここで再び3時間半前の映像に切り替わり、置いてけぼりになってしまったひろゆきは「どうしますかね？」と番組スタッフに相談。続けて「僕も目悪い方ですけど、そこまでわからないものかな」と信じられない様子で話していた。