日本テレビ21日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。シーズンが終わり最終回を迎えました。巨人の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが2026年のクリーンアップと先発ローテーションの話題について語りました。

阿部監督の就任初年度の24年にリーグ優勝を飾った巨人ですが、今季は70勝69敗でリーグ3位となると、CSファーストステージでDeNAに2連敗を喫しシーズンに終わりを告げた巨人。

阿部監督に2026年の構想についてフリップに書いてもらうと、クリーンアップに「3番・日本人、4番＆5番・外国人」そして先発ローテーションに「1山粼(伊織)、2＆3外国人」と記入しました。

高橋さんが「やっぱり新戦力の外国人選手も、もちろんこれから取りそうですよね」と聞くと、阿部監督は「そうですね。多分今の時期にウインターミーティングとかやってて。いろんな選手が出てくると思うので。これから外国人の補強だったりとかは本格的になっていくと思うので、決まった時に初めて来年のことを一瞬考えてみようかなと思ってる」とコメント。

今季オフからメジャー移籍を希望している岡本和真選手の代わりとなる4番打者の候補について、阿部監督は「いません」と一言。リチャード選手について高橋さんが問うと、「リチャードは5番以降ぐらいに打ってくれれば理想かな」と答えました。

さらに投手のローテーションに関して高橋さんは、「ちゃんとやってくれよってのは山崎（山崎伊織投手）ぐらいっていう」とコメント。それに対し阿部監督も、「そうですね。こうなっちゃいますね。助っ人頼みですね」とコメントしました。山崎投手は今季、25試合に先発登板し11勝4敗、防御率2.07という成績をマークしています。

さらに戸郷翔征投手についても言及。22年から3年連続12勝と巨人のエースとしてチームをけん引し、今季開幕投手を務めましたが、そこから3試合で0勝2敗、防御率11.12と苦しみ、プロ7年目で再びファームで調整、最終的に今季は21試合、8勝9敗、防御率4.14という成績で終えていました。阿部監督は「やってもらわなきゃ困る。なんとかこのローテーションの中に入れるように頑張ってほしいな」と語りました。

そして高橋さんも「まずはローテーションというよりもしっかり復活してきてください、ってところかな」とコメントしました。