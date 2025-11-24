とっても甘えん坊な黒猫さんは、飼い主さんたちがテレビを見ている時に、どうしても構ってほしくなってしまった模様…。何とかして飼い主さんたちの気を引こうとする姿が可愛いと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で7000回近く再生されており、黒猫さんの姿を見た多くの方が癒やされたようです。

【動画：飼い主さんに構ってほしい黒猫→構わずにテレビを見ていると…気を引こうとする『可愛すぎる行動』】

構ってほしいアピール、実行開始！

Instagramアカウント「かんべ」に投稿されたのは、飼い主さんたちに甘えてほしくて仕方ない黒猫の「かんべ」くんの様子。飼い主さんいわく、かんべくんは抱っこされても「飼い主さんが自分のことを見てくれないと嫌にゃ！」というほど、甘えん坊な黒猫さんです。

ある夜、飼い主さんたちがテレビを見ていると、構ってほしくてテレビの裏側に入っていったというかんべくん。それでも飼い主さんたちがテレビを見続けた結果、テレビの裏からひょっこりと顔を出して、飼い主さんたちを見つめてきたといいます。

テレビより僕を見るにゃ！

「早く構うにゃ…なんで僕を無視するにゃ…」と念を送るかのように、かんべくんはジーっと飼い主さんたちを見続けてきたそう。大好きな飼い主さんたちをテレビに奪われたと感じて寂しかったのでしょう。ジーっと見続ける姿が健気で愛おしくなります。

ちなみに飼い主さんいわく、かんべくんは撮影を開始する前の段階で、テレビ裏にある音声ケーブルを引っこ抜いていたのだとか。「僕に構わないのが悪いにゃ！」と言わんばかりの暴君っぷりに、つい笑ってしまいました。そんなことをしてでも構ってほしいという、飼い主さんたちへの愛を感じます。

怒ってるけど抱っこはしてほしい

飼い主さんたちのことが大好きで、とっても甘えん坊なかんべくん。アカウント内の別の投稿でも、かんべくんが甘えん坊だと分かる様子を多数見つけられます。

この日のかんべくんは、抱っこ中に急に怒りだしてしまったそう。撫でられても嫌そうな表情を浮かべていたそうですが、なぜか抱っこから降りようとはしないかんべくん。「抱っこしててほしいけど、怒っちゃったにゃ…」という気まずい雰囲気が漂っていたといいます。

「この後、どうしたらいいにゃ…？」と考え込んでしまったのか、しばし固まってしまったかんべくん。結局、抱っこされたままだと居心地が悪かったのか、降りてどこかへ去っていってしまったそうです。そんなワガママなところも愛らしいと思える、かんべくんなのでした。

記事冒頭でご紹介した投稿には「やりたい放題のかんべ君可愛いです」「得意げに足舐めてるね♡かわいい」「手を舐めながら見るとはすごい！」「みんながテレビばかり見てるからだよぉ～～カンベを見て～～」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「かんべ」では、とっても甘えん坊なのが伝わってくる、かんべくんの愛らしくて可愛い姿が投稿されています。

かんべくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「かんべ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。