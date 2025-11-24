うさぎパケが可愛いーーッッ♡【マクドナルド】どっちも食べたい！「三角チョコパイ」

冬になると食べずにはいられない人も多い【マクドナルド】の絶品スイーツ「三角チョコパイ」。サクサクのパイ生地と、とろりとしたクリームの組み合わせは、一度食べれば病みつきになるかも！？ そこで今回は、パッケージにも注目の「三角チョコパイ」の魅力をお届けします。

19年目の今年はうさぎパッケージ

さまざまな動物のイラストによるパッケージも、見どころになっている三角チョコパイシリーズ。今年の「三角チョコパイ 黒」は、可愛い黒うさぎのパッケージで登場です。肝心の中身は……というと、濃厚なチョコソースがサクサクのパイ生地に絡み、口いっぱいにチョコレートのコクが広がります。筆者も毎年欠かさず食べる、冬の推しスイーツです。

待望のリニューアルで再登場！

11月5日よりスタートした三角チョコパイの第二弾には、2020年発売の「三角チョコパイ ティラミス」が再登場！ 公式サイトによると、今回のリニューアルではザクザク食感のコーンクラッシュをチーズチョコクリームに加えた、ザクとろ食感がポイントになっているのだそう。マスカルポーネチーズのコクとほろ苦いコーヒーの風味による、濃厚な味わいに期待が高まります。

【マクドナルド】の冬の代表作「三角チョコパイ」は、12月下旬まで販売予定。ティラミスの販売は11月下旬までと、ひと足先に終売してしまうのでぜひ店頭へ足を運んでください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる