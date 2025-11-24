岩尾憲が途中出場からチームを引き締めた

徳島ヴォルティスは11月23日に行われたJ2リーグ第37節で、大宮アルディージャとアウェーで対戦して2-1で勝利した。

今シーズン、リーグ最少失点を誇る徳島だが、ゴール数は決して多くない。それでも、シーズン最終盤で初の逆転勝利を挙げ、最終節を前にRB大宮を上回る4位に浮上。自動昇格の可能性も残した。

シーズン終盤に来て、ここまでチームを引っ張ってきたMF永木亮太が負傷。そのなかで、MF岩尾憲が前節の甲府戦（4-1）から復帰し、この日の大宮戦でも途中出場してチームを引き締めた。

試合前にもチームの良いところを細かく挙げ、「これだけ理由があるのに、不安を持ってピッチに入る必要はない」。こう放った岩尾の復帰について、増田功作監督も「永木亮太がケガをしたタイミングで、運命なのか、神様がそうしてくれたのかわからないが、そのタイミングで岩尾が戻ってきてくれた。キャプテンが戻って精神的な部分、戦術理解、チームの落ち着き、彼が戻ってきたことで、すべてにおいて、チームにプラスしかないと思います」と、その絶大な影響を語った。

とはいえ、この試合が今季のリーグ戦2試合目の出場となった岩尾は、「個人的にはどんな結果になっても、今年1年は悔しかった気持ちしか残らないことは、もう確定していると思っている」と言いきり、「そのうえで、どうチームとしての成果を出すか。自分がそのなかで、今のコンディションで、どうチームの力になるかは、自分の身体とも相談しながらやっています。ここまで永木が紡いでくれたので、その思いも含めて、自分のやれることはすべてやりたいと思っています」と、チームのことに注力すると語った。

この日、終盤の徳島の守備はスクランブルだった。古巣対決ともなっていたDF山越康平はボランチで出場したが「練習でもやったことがなかった」と戸惑いながらプレーしていたことを明かす。そんな山越のフォローを含め、チームを引き締めていたのが岩尾だった。

最終盤にサイドに人数をかけてきた大宮だったが、徳島の守備はゴール前に分厚い壁をつくって跳ね返し続けた。岩尾は「今日の15分（の出場時間）は、僕が入る前から周りの疲労度だったり、相手のパワーだったりを考えると、ビルドアップとかボールを配球するとか、自分が本来得意とすること、自分がしたいと思うプレーは選択できないと思っていました。したいプレーじゃなくて、必要なプレーをしないといけないと思っていたので、守備のところで穴を作らないことと危ないと思ったら戻すということ、どこに戻すか。相手のクロスはストロングなので、後ろの3人も終盤は疲れていたので、ミドルは最悪仕方がないと思いながらクロス一発でやられないところの穴埋めは意識していた」と、説明した。

時間帯に応じて何が必要なのかを感じ取り、自分を捨ててでもチームのために戦えるベテランの存在は、J1昇格を目指すチームの大きな支えとなるだろう。長く浦和レッズでもプレーしたキャプテンは、「浦和でリラックスしてプレーした試合は一つもなかったので。これまでほかのチームでもそうだったかもしれませんが、ああいうクラブでプレーすることと、あれだけ多くの人の前でプレーさせてもらう経験、そういうのを浦和で経験させてもらって、自分が得たものがあるし、僕にしかチームに還元できないこと、伝えないといけないこともあると思う。そのあたりは引き続き、次の試合も非常に重要なので、これに満足せず、しっかり兜の緒を締めて次に向かいたいなと思います」と言い、浦和でも、徳島でも「人間・岩尾憲がすることは、あまり変わらないと思います」と笑顔を見せつつ、最終節へ向けて、改めて気持ちを引き締めた。（河合 拓 / Taku Kawai）