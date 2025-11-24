◇デンマーク1部 コペンハーゲン1―0ブレンビー（2025年11月23日 デンマーク・コペンハーゲン）

コペンハーゲンのDF鈴木淳之介（22）がホームで行われたブレンビー戦で後半アディショナルタイムに負傷交代したと地元メディア「ティップス・ブラデット」などが報じた。詳細は明らかにされていないが、ニーストラップ監督は「疲労」と説明しているという。

試合は1―0でコペンハーゲンが勝利。ティップス・ブラデットは右サイドバックで先発した鈴木に対して6点満点で3点と及第点の評価。「バリス（鈴木とマッチアップした相手選手）が恐ろしく影が薄い1日を過ごしたのは鈴木が一因。彼は守備が強かった。らしからぬターンオーバーもいくつか許したが、試合が進むにつれて攻撃でも、いいパフォーマンスを見せた」と称えた。

鈴木は日本代表でDF陣に負傷者が続いた中、急激に存在感を増してブラジルを破った10月14日の親善試合でもフル出場で活躍。今月の代表活動では14日の親善試合ガーナ戦にフル出場し、18日の同ボリビア戦は出場機会がなかった。

ブレンビーのMF福田翔生（24）は後半29分から出場。FW内野航太郎（21）は出場機会がなかった。