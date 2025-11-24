

G20に出席した高市早苗首相。筆者は「経済対策も内需株にプラス効果がある」と分析する（写真：代表撮影／ロイター／アフロ）

前回の「木枯らしは吹いたがAI相場はまだ終わっていない」（11月10日配信）ではAI相場崩壊について書いたが「上昇相場は続く」としたうえで、「もし投資家が終わりを認識するとしたら、それは日経平均株価で言えば10月14日の終値4万6847円を割ったときだ」と結論づけた。

なぜ10月23日の日経平均4万8641円が重要なのか

直近（11月21日終値4万8625円）は、この10月14日の4万6847円よりも少し上にある「戦いの最前線」、10月23日の終値4万8641円をめぐっての攻防戦が続いていると言えそうだ。

この攻防戦は11月19日の4万8537円でいったん敗れた形となったが、翌20日には1286円高の4万9823円で押し戻したと思った。だが、前述のように3連休前の21日には1198円安の4万8625円と再び終値が下回るという激しい戦いとなっている。

なぜ筆者が10月23日にこだわるかというと、AI相場の主要3羽ガラスの内の2銘柄、東京エレクトロンとアドバンテストの上昇波動の重要な下値のポイント（それぞれ2万9730円と1万6465円）が同じ日でもあるからだ。もちろん、本命のソフトバンクグループは、10月29日の上場来高値2万7315円から11月21日には1万7090円まで37.4％も下がり、すでにひと相場は終わっている。

また、さらなる大本命であるアメリカのエヌビディアは圧倒的な好決算を発表、同社のジェンスン・ファンCEOは「クラウドGPUは『売り切れ状態』とコメントしたにもかかわらず、株価は下げた。

これも前回で書いた「過剰期待の剥落」の典型的なパターンで、状況は厳しい方向に向かっている。AI相場の崩壊は、「循環取引の露呈」と「過剰期待の剥落」で起こるとも書いたが、両者ともに、その可能性を高めている。

ただ、この現象は「崩壊」ではなく、「再編」だという見方も多い。再編だとすればどこかで立ち直り、再び上昇に転じることになる。

2026年の日経平均の見通しは？

例年この時期になると、われわれマーケットアナリストへの、翌年相場の見通しアンケートが各メディアから届く。今年もまだ12月相場を残しているが、筆者の2026年相場の骨格を披露したい。まず日経平均の高値は前半で5万6000円、後半で5万9000円と想定する。

まず2026年の企業業績は、前年比10％程度の増益になると想定する。現在の日本株の波乱はAI相場崩壊の不安だけではなく、「円安＝株高の構造が逆転するのではないか」という不安も同じように大きい。

通常、日本の長期金利（10年債利回り）が上昇すれば、円の金利魅力が高まり、円高要因になるはずだ。しかし、今回は、日本の10年債利回りの1.83％台という17年ぶりの高水準にもかかわらず、円高にならず株だけが下げた。

これは「財政悪化懸念」という日本売りの円安と、「日銀による利上げ観測の弱まり」「アメリカの利下げ観測後退」という短期的要因によるものだ。「円安＝株安」の形となり、今まで日本株を支えていた「円安＝株高」のレジームが崩れている。いわゆる「悪い円安」となっていることを、相場は嫌気した。

しかし、良い悪いに関係なく円安は日本企業の業績をかさ上げする。この1ドル＝150円台の円安が続く限り、日経平均の予想EPS（1株当たり利益）は上昇する。11月20日現在の2694.64円のEPSは過去最高値であり、ちょうど1年前の2024年11月20日の2453.76円から約9.8％上昇している。インフレでかさ上げされる企業業績が2026年も10％程度の最終増益になることは十分可能だ。

つまり、今から1年後、2026年11月20日前後の日経平均予想EPSは、10％増えて2964円程度になるということだ。PER（株価収益率）の現在までの最高は、10月31日の19.66倍だが、この倍率を当てはめると2964×19.66＝5万8272円だ。

増益が確実になれば当然、今年10月31日以上のPERが出現することも可能なので、2026年の日経平均の高値はざっくり5万9000円とした。1年を通してのデザインは、春から初夏に5万6000円、10月に5万9000円、年末にやや押し戻されて5万6000円に戻るという形だ。

高市内閣の総合経済対策は内需関連株に現れる

現在、市場の一部にある「財政悪化懸念」は、「責任ある積極財政」のもと、万を期して高市内閣が打ち出した今回の総合経済対策の「株式市場へのプレゼント効果」を大きく減退させている。

しかし、筆者は「財政支出21.3兆円、事業規模42.8兆円」の経済効果は内需関連株へとしっかり現れて来ると見ている。すでに上場企業の4〜9月決算で5社に1社が最高益で、全体の約3割の企業が業績予想を上方修正している。「円安＝株高」の構造は崩れても1ドル＝150円台後半の円安は企業業績をかさ上げする。もちろん、名目GDPも、インフレ効果で増大する。

当面は、やはり前述したソフトバンクグループ・東京エレクトロン・アドバンテストの「AI関連3羽ガラス」の切り返しタイミングに注目したい。

だが、同等に、あるいはそれ以上に、銀行・建設・不動産の「内需3羽ガラス」の人気化にも注目する。また、その両方の魅力を兼ね備えた「内需ハイテク株」に注目するのも面白い。

もし、「その中で最も期待しているのは何か」と言われれば、アドソル日進をあげる。同社は日本社会に不可欠なICTシステム（電力・ガス、交通、次世代通信、防災、決済、モビリティ、医療・ヘルスケア）などの開発に強みを持つ独立系の中堅ソフト企業だ。

同社はこれらシステムのDX・IoT化に向けたAI（人工知能）、BI（データ分析や可視化）、セキュリティ等の先進的なデジタル・テクノロジーも提供している。業績も過去最高で、ハイテク株にしては珍しく「配当性向50％以上」「DOE（株主資本配当率）6％以上」を基本方針として、16期連続増配を続けている。

引き続き正念場が続くが、前回の結論「一般投資家が喜ぶ相場」が始まることを期待する。

（当記事は「東洋経済オンライン」にも掲載しています）

（平野 憲一 ： ケイ・アセット代表、マーケットアナリスト）