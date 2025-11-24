“国宝級”美バスト・都丸紗也華、圧巻のグラビアカット解禁
グラビアアイドルの都丸紗也華による『SPA! グラビアン魂デジタル写真集 都丸紗也華「都会の大人のイイ女」』の誌面カットが、24日までに公開された。
【写真】これぞ“国宝級”美バスト！都丸紗也華が圧巻グラビア
本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっている。表紙には、高級感漂う椅子に腰をかける艶やかなカットが表紙に採用されており、圧巻のグラビアポーズで読者を誘っていく。レオタードの様な衣装のまま階段を上がる斬新なカットも届き、モデルとしての堂々たる容貌と表現力で魅了させてくれる。
至近距離で撮られた横向きカットでは、すらっとした身長とヒップ、豊満で丸っとしたバストの形がくっきり出ており、“これぞグラビア！”と叫びたくなるほどのパフォーマンスを披露している。つい触れたくなる柔らかな美バストは国宝級。進化し続ける極上ボディに注目だ。
都丸は1996年生まれ、群馬県出身。2014年にグラビアデビューを果たし、今年で活動11年目。特技はピアノ、チャームポイントはFカップのバスト。昨年、記念すべき4作目となる写真集『10。』（光文社）を発売し話題を呼んだ。
