チューリップローズ3種にショコラサンド、ピスタチオバターサブレを詰め合わせたクリスマス限定のアソートギフト【TOKYO TULIP ROSE】
「TOKYO TULIP ROSE」は、2025年11月25日から『アソートギフト クリスマス』をクリスマスシーズン限定で販売する。〈『アソートギフト クリスマス』概要〉
【価格】
税込2,484円
【内容】
･チューリップローズ バター×1個
･チューリップローズ チーズ×1個
･チューリップローズ アップルバターキャラメル×2個
･グランチーズショコラサンド×6枚
･ピスタチオバターサブレ×2個
TOKYO TULIP ROSE『アソートギフト クリスマス』
【販売期間】
2025年11月25日〜12月25日ごろ
※なくなり次第終了。
【販売店】
･西武池袋店
･阪急うめだ店
･そごう横浜店
･羽田空港第2ターミナル店
･JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)
【通販情報】
･公式オンラインショップ「パクとモグ」
･パクとモグスイーツショップ楽天市場店
･パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店
→2025年10月28日〜受付中
･パクとモグ HANEDA Shopping店
→2025年11月21日〜受付開始
『アソートギフト クリスマス』は、華やかなクリスマスシーズンにぴったりなスイーツ5種を花束のように詰め合わせたギフト。
代表作「チューリップローズ」からは、定番“バター”“チーズ”に加え、冬季限定“アップルバターキャラメル”を入れた。
このほか、チーズショコラを挟んだ“グランチーズショコラサンド”に、ピスタチオが芳醇に香る“ピスタチオバターサブレ”も詰め合わせた。
TOKYO TULIP ROSE『アソートギフト クリスマス』イメージ
◆チューリップローズ バター
フランス産発酵バターが香るラングドシャクッキーに、塩バターキャラメル&ミルク仕立てのとろける生食感ショコラクリームをしぼった。隠し味には、塩味のパイを入れた。
TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ バター」
◆チューリップローズ チーズ
フランス産クリームチーズが香るラングドシャクッキーに、とろける生食感チーズショコラクリームをしぼり、贅沢なコクのカマンベールショコラをトッピングした。
TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ チーズ」
◆【冬季限定】チューリップローズ アップルバターキャラメル
キャラメル風味のフランス産発酵バター･ラングドシャクッキーに、キャラメルが香るアップル&バターの生食感ショコラクリームをしぼった。
TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ アップルバターキャラメル」
◆グランチーズショコラサンド
カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーで、生地から溢れだすグランサイズのチェダーチーズショコラをサンドした。
TOKYO TULIP ROSE「グランチーズショコラサンド」
◆ピスタチオバターサブレ
ローストピスタチオの刻みを練り込んだグリーンピスタチオサブレ。
TOKYO TULIP ROSE「ピスタチオバターサブレ」