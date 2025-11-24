チューリップローズ3種にショコラサンド、ピスタチオバターサブレを詰め合わせたクリスマス限定のアソートギフト【TOKYO TULIP ROSE】

「TOKYO TULIP ROSE」は、2025年11月25日から『アソートギフト クリスマス』をクリスマスシーズン限定で販売する。

〈『アソートギフト クリスマス』概要〉

【価格】

税込2,484円

【内容】

･チューリップローズ バター×1個

･チューリップローズ チーズ×1個

･チューリップローズ アップルバターキャラメル×2個

･グランチーズショコラサンド×6枚

･ピスタチオバターサブレ×2個

TOKYO TULIP ROSE『アソートギフト クリスマス』

【販売期間】

2025年11月25日〜12月25日ごろ

※なくなり次第終了。

【販売店】

･西武池袋店

･阪急うめだ店

･そごう横浜店

･羽田空港第2ターミナル店

･JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)

【通販情報】

･公式オンラインショップ「パクとモグ」

･パクとモグスイーツショップ楽天市場店

･パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

→2025年10月28日〜受付中

･パクとモグ HANEDA Shopping店

→2025年11月21日〜受付開始

〈【クリスマスシーズン限定】真っ赤なボックス入りのアソートギフト〉

『アソートギフト クリスマス』は、華やかなクリスマスシーズンにぴったりなスイーツ5種を花束のように詰め合わせたギフト。

代表作「チューリップローズ」からは、定番“バター”“チーズ”に加え、冬季限定“アップルバターキャラメル”を入れた。

このほか、チーズショコラを挟んだ“グランチーズショコラサンド”に、ピスタチオが芳醇に香る“ピスタチオバターサブレ”も詰め合わせた。

TOKYO TULIP ROSE『アソートギフト クリスマス』イメージ

◆チューリップローズ バター

フランス産発酵バターが香るラングドシャクッキーに、塩バターキャラメル&ミルク仕立てのとろける生食感ショコラクリームをしぼった。隠し味には、塩味のパイを入れた。

TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ バター」

◆チューリップローズ チーズ

フランス産クリームチーズが香るラングドシャクッキーに、とろける生食感チーズショコラクリームをしぼり、贅沢なコクのカマンベールショコラをトッピングした。

TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ チーズ」

◆【冬季限定】チューリップローズ アップルバターキャラメル

キャラメル風味のフランス産発酵バター･ラングドシャクッキーに、キャラメルが香るアップル&バターの生食感ショコラクリームをしぼった。

TOKYO TULIP ROSE「チューリップローズ アップルバターキャラメル」

◆グランチーズショコラサンド

カマンベールチーズとフランス産発酵バターで香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーで、生地から溢れだすグランサイズのチェダーチーズショコラをサンドした。

TOKYO TULIP ROSE「グランチーズショコラサンド」

◆ピスタチオバターサブレ

ローストピスタチオの刻みを練り込んだグリーンピスタチオサブレ。

TOKYO TULIP ROSE「ピスタチオバターサブレ」

■TOKYO TULIP ROSE 公式ホームページ