「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

車で出かけるときに気をつけること

連休は、車で出かけるという方も多いかもしれません。

ドライブに出かけるときは、事故や怪我、災難を避けるトラブル除けの風水をすると安心です。

まず、駐車場をきれいにします。

駐車場は「車の住まい」ですから、事故に合う車の駐車場はたいてい汚れていたり無駄な物がたくさん置いてあったりします。

不用品は片付け、掃き掃除などをして清め、可能なら四隅に盛り塩をしておきましょう。

また、汚れた車に乗るのもNGです。

車内もきれいに掃除しましょう。フロントガラスやミラー類もピカピカにして、足元のマットもきれいに払っておきましょう。

そうして、運転する前は白いタオルでハンドルを拭くことを忘れずに。

右のドアポケットには黄色のハンカチ、左のドアポケットには赤のハンカチ、センターコンソールにはラベンダー色のハンカチと持ち塩を入れれば、完璧です！

トラブルにあう車は、「車庫が汚い」「車が汚い」という2つの共通点があります。

これらを解消し、安全で楽しいお出かけにしたいですね。

『旬のカレンダー』では、普段の生活のなかの、衣食住にまつわる「これやりたかったのに、もう過ぎてる！」「もっと早く知っていれば！」と思うようなことを400個以上も紹介しています。季節感は、意識しなければどんどん日常から失われていってしまいますが、旬のものを味わい、年中行事をたのしむことは、慌ただしい日々のなか、少し立ち止まって心を落ち着けてくれるだけでなく、開運にもつながります。行うだけで開運につながる年中行事のほか、季節料理、旬の野菜、魚、菓子、花、など、お金をかけなくても暮らしと心を豊かにしてくれる様々なことを紹介しています。