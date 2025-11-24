「考える楽しさを教えてくれる、全世代におすすめの一冊」

と話題になっているのが、書籍 『もっと頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“地頭力”を問う知的トレーニングとして注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。「家族みんなで楽しんでます」「本を読まないうちの子が夢中になっていた」と全世代から反響を得ている同書から、「状況を整理して考えられる人」だけが解ける問題を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

複雑な状況を整理して考えられるか？

「論理的に考える」ことで見抜けるのは、目の前にある真実だけではありません。

次の問題、無数に考えられる可能性を整理できるでしょうか？

「6匹の猫」 6つの箱が並んでいて、1匹ずつ猫が隠れている。

すべての猫は毎日かならず、1つ隣の箱に移動する。 何日か後に、1箱に4匹が入っていることはありえる？ イラスト：ハザマチヒロ

お。かわいい問題ですね。

1日ごとにとても規則的に移動する猫。

シンプルで簡単なように見える問題ですが、ヒントになりそうな情報が少なすぎて、どう考えたらいいのでしょう？

では、考え方を解説していきます。

予測のつかない猫の動き

1日経つたびに、猫たちは1つ隣の箱にかならず移動する……。

6つの箱にそれぞれ「1〜6」の数字をふって、1日目にそれぞれの箱にいる猫を「猫1」「猫2」と呼ぶとしましょう。

つまり、1日目はこんな感じです。

1：猫1

2：猫2

3：猫3

4：猫4

5：猫5

6：猫6

翌日、6匹の猫はそれぞれ1つ隣の箱に移動します。

猫1と猫6は、それぞれ移動できる「隣の箱」が1つしかありませんから、行動が限定されます。

それ以外の4匹は、左右どちらの箱に移動するかわかりません。

たとえば、こんなふうに移動したとしましょう。

1：

2：猫1

3：猫2

4：猫3

5：猫4・猫6

6：猫5

ふむふむ。

では次の日は、たとえばこんなふうに移動したとします。

1：

2：

3：猫1

4：猫2・猫4・猫6

5：猫3・猫5

6：

おお、「4」の箱に3匹が集まりましたね。

こんな具合に考えていけば、やがて1つの箱に4匹の猫が入る日がくるかも？

……はい、大変すぎますね。

考えられるパターンは無数にあります。

ひとつひとつ考えていくのは、ちょっと現実的ではないですね。

猫の動きに「法則」はある？

こんなときこそ、「論理」の出番です。

すべてのパターンを検証せずとも、共通する法則を見つけられれば、論理的に考えることで答えを導けます。

先ほど見たように、猫1匹ずつの動きを追っていくのは現実的ではないので、

猫の動きをいくつかのパターンでまとめられないか考えてみます。

今回、猫が隠れているのは1〜6の箱。

つまり1日経つたびに、

・偶数の箱にいるネコは奇数の箱へ

・奇数の箱にいるネコは偶数の箱へ

……と、かならず移動するわけです。

1日目、偶数の箱にいる猫は3匹です。

そのすべての猫は2日目に奇数の箱に移動します。

反対に、1日目に奇数にいた3匹の猫は、2日目にはすべて偶数の箱に移動します。

つまり偶数の箱に3匹、奇数の箱に3匹という状況は、何日経っても変わりません。

であるため、どれか1つの箱に4匹が存在する状態はありえません。

＜正解＞

1箱に4匹が入ることはない

「思考」のまとめ

猫1匹ずつの行動を読もうとすると困難極まりますが、「猫がどれだけ移動しても、奇数と偶数の配分は変わらない」と見抜けると、先々の動きまで見通せてしまいました。

考えるべき可能性が無数にあるときは、まずいくつかにまとめられないか考えてみる。そうすると複雑な問題もシンプルになって、一気に考えやすくなります。

ただ当然ですが、現実の猫はこんなに聞き分けよくはないので、この作戦は通用しません。でも、そこがまた可愛いんですよね。

POINT

・可能性や選択肢が無数にあるときは、いくつかのパターンにまとめるなどして、共通する「法則」を見つけると考えやすくなる