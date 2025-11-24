バナナ・リパブリックの最新ホリデーセーターが勢ぞろい！選びたい名品ニット
1978年にカリフォルニアで誕生したバナナ・リパブリック。探検心をくすぐるアパレルを展開してきたブランドから、この冬はカシミヤ、メリノウール、アルパカブレンドなど、豊富な素材と洗練デザインが揃うセーターコレクションが登場しました。環境や動物福祉に配慮した素材選びも魅力で、着心地のよさと長く愛したくなる上質感を両立。ホリデー気分を高める一枚にきっと出会える、今季注目のラインアップです♪
贅沢な100％カシミヤで叶う上質感
カシミヤ100％クルーネックセーター（メンズ）
価格：26,000円
ブラッシュドカシミヤ100％オーバーサイズカーディガン
価格：34,000円
カシミヤ100％タートルネックセーター
価格：28,000円
カシミヤ100％のセーターは、柔らかく贅沢な肌触りが魅力。TheGoodCashmereStandard™の基準を満たしたカシミヤを使用し、環境への配慮も行き届いたコレクションです。
軽やかで上品なメリノウールの魅力
メリノクルーネックセーター
価格：16,000円
メリノVネックセーター
価格：16,000円
メリノタートルネックセーター（一部店舗限定）／リバーシブルダブルフェイスコート
セーター 価格：16,000円／コート 価格：50,000円
NATIVA™規格に基づくメリノウールを採用したセーターは、土壌や動物福祉にも配慮した環境再生型農業による素材を使用。軽やかで上品な表情が特徴です。
着映えするホリデーセーターも充実
アルパカブレンドパフスリーブセーター
価格：24,000円
フェアアイルクルーセーター
価格：22,000円
メタリッククルーセーター
価格：16,000円
フェアアイルクルーセーター／トライアングルスカーフ／トライアングルビーニー
セーター 価格：14,000円／スカーフ 価格：13,000円／ビーニー 価格：7,000円
冬の気分を一気に盛り上げるホリデーセーターは、表情豊かなアルパカブレンドやノルディック柄、ラメニットなど華やかなラインアップが揃います。
冬を彩る理想の一枚を見つけて
カシミヤの贅沢な暖かさ、メリノウールの上品な軽やかさ、そしてホリデーセーターの華やぎ。バナナ・リパブリックの今季コレクションは、素材・表情・デザインすべてが冬の高揚感を高めてくれます。
スタイリング次第で幅広い印象を楽しめるのも魅力で、日常の気分をそっと引き上げてくれるような存在に。
全国の店舗と公式オンラインストアで展開されているので、ぜひお気に入りの一枚を見つけて冬のおしゃれを楽しんでください♡