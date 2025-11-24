ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第2弾は11．24から！ 50％増量した全6品が登場＜取材レポ＞
「ローソン」は、11月18日（火）から2週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を約50％増量する「盛りすぎチャレンジ」を、全国の店舗で実施中。今回は、11月24日（月）から順次発売される第2弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】ボリュームがすごい！ 「盛りすぎチャレンジ」第2弾商品一覧
■グルメもスイーツも盛りすぎ！
6月に実施された同キャンペーンの追加開催となる今回の「盛りすぎチャレンジ」では、過去開催で特に人気だった、おにぎり、パン、麺、弁当、デザートがそろう。
6月の同キャンペーンでも販売された「盛りすぎ！ふわもち生シフォン」は、“ふわもちっ”とした食感の生地になめらかなクリームがたっぷりトッピングされた贅沢な一品で筆者のイチオシ！ ボリューミーな見た目だが、軽いスポンジ生地と甘さ控えめのクリームは食べやすく、1人でもペロリと完食できてしまう“やみつきスイーツ”である。
また、コクのある甘めのソースが食欲をそそる「盛りすぎ！ソース焼そば」は、ずっしりとした重みと1108kcalという数字に驚くだろう。たっぷり入った焼きそばは、そのままはもちろん、トッピングを加えたりパンにはさんだり、アレンジして食べても楽しそうだ。
そのほか、1．5倍にサイズアップした「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」、ツナサラダを50％増量した「盛りすぎ！ツナたまごサンド」、店内調理のカツを贅沢に2個のせた「盛りすぎ！カツカレー（中辛）」、ホイップクリームを現行品の1．5倍注入した「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」も登場し、今年の「盛りすぎチャレンジ」はラストスパートを駆け抜ける。
