Hey! Say! JUMP郄木雄也が趣味のバイクに乗るプライベート写真を公開。やんちゃ過ぎる風貌にあのちゃんらが驚愕した。

【映像】郄木のやんちゃなプライベート写真

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人、友人代表としてWEST.桐山照史、俳優 三浦翔平､ユージらがビデオ出演した。

まずは、同じHey! Say! JUMPのメンバー知念侑李が“郄木を知るにあたってのアドバイス”として「ちょっとやんちゃな片鱗が見えたらリラックスしてる証拠」「バイクや車などが好き」などと紹介。

河合が「ヤンチャって、ヤンキーっぽい感じじゃなくてお茶目な雰囲気でしょ？」と振ったところで、公開されたのはサングラスをかけ、ワイルドなバイクに乗ったキメ顔の写真だった。

スタジオでは「おお〜」と声があがり、森田や河合は「あっちのヤンチャだ」と大笑い。あのちゃんも「想像と違いました。もっと柔らかそうだと…」と話すと、郄木は「バイクに乗ってる人が全員怖いわけじゃないから」と笑いながら否定した。

（あのちゃんねる）