朝食を変えるだけで眠りが変わる！ 快眠を呼ぶ「メラトニン」とは【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

【ぐっすり眠れるプログラム】夜寝るために必要な食品をとる「睡眠用朝食」

ぐっすり眠れるPOINT

□ メラトニンの材料になるトリプトファンをとる

□ トリプトファンは寝る14～16 時間前にとる

□ 必須アミノ酸のトリプトファンは毎日とる

□ トリプトファンを簡単に摂取できるバナナ、ヨーグルトを食べ、牛乳を飲む

睡眠に必要なホルモン「メラトニン」。メラトニンを分泌するための材料である必須アミノ酸のトリプトファンは食事からの摂取が必要ですが、摂取してからメラトニンが生成されるまでは14～16 時間かかるため、朝食で食べることが重要です。

・ヨーグルトで腸内環境を整えれば良眠につながる

・牛乳のカルシウムやビタミンB6も睡眠の質を高める

・朝食を食べるだけでも睡眠の質が向上

・毎日続けることで効果が高まる

・バナナは睡眠のための最強食材

