◆赤松賞（１１月２３日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

２３日の東京９Ｒ・赤松賞（牝馬限定、２歳１勝クラス、芝１６００メートル）は、５番人気のヒズマスターピースが逃げ切り、未勝利戦に続く２連勝を飾った。阪神ＪＦ（１２月１４日、阪神）へ向けて、名門・国枝厩舎から楽しみな一頭が誕生した。

発馬を決めるとジワッと先手を奪い、道中はマイペースに持ち込んだ。最後の直線を抜群の手応えで迎えると、しぶとく二枚腰を発揮し１馬身３／４差をつけてトップでゴール板を駆け抜けた。この日４勝と好調だった荻野極は「すごく弾むような全身を使ったフォームを邪魔しないような競馬をしようと思っていた。強い内容でしたし、性格もいいのでこの後も楽しみ」と賛辞を惜しまなかった。

管理する国枝調教師はこれがこのレース６勝目。０９年Ｖのアパパネは次戦で阪神ＪＦを制したのち、牝馬３冠＆１１年ヴィクトリアマイルとＧ１・５勝。他にも２０年アカイトリノムスメ（２１年秋華賞）、２３年ステレンボッシュ（２４年桜花賞）がのちのＧ１馬へと駆け上がり、０８年ダノンベルベールも阪神ＪＦ２着と健闘したまさに“国枝Ｇ１ローテ”と言える相性抜群のレースを制した。来春に定年を迎えるトレーナーは「スムーズな競馬で落ち着いていたね。最後までしっかりと走れたし、楽しみ」と笑顔。次戦で視野に入れるのはもちろん阪神ＪＦ。偉大な先輩たちに続く大きな１勝をつかみ取った。（石行 佑介）