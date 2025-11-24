◆明治安田Ｊ３リーグ▽第３７節 福島３―１沼津（２３日、静岡・愛鷹競技場）

アスルクラロ沼津の最下位が決まった。勝ち点４差で追っていた１９位の讃岐が八戸に勝利したため、ホーム最終戦途中に確定。試合も福島に１―３で敗れた。沼津はホーム＆アウェー方式で行われる、ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦（１２月７、１４日）に回る。

沼津のホーム最終戦は完敗に終わった。０―１の後半１１分にＰＫを得たもののＦＷ白輪地敬大（２３）が失敗。気落ちしたところを突かれ、同１６、１８分と連続失点した。「４点取ってやる」と途中出場したＦＷ川又堅碁（３６）が同４１分に一矢報いたが、１―３。試合後のセレモニーで高島雄大社長（５８）は「皆さんの後押しに応えられず申し訳ありません」とサポーターに頭を下げた。

Ｊリーグ入会資格のないホンダＦＣが１６日にＪＦＬ優勝を決めたことで、自動降格ではなく入れ替え戦へ。社長が「Ｊ３で戦う権利をつかみ取りたいと思います」と決意表明すると、スタンドから温かい拍手が送られた。ＭＦ菅井拓也主将（３４）も「なんとしてでも残ります。全力で戦いましょう」と訴えた。

光明も見えた。１０月５日の高知戦で右膝を負傷し全治８週間と診断されたＭＦ鈴木拳士郎（２９）が後半２５分に出場。「痛いなんて言っていられない」と前線を駆け回り、チャンスをつくった。２週間早い復帰に「試合勘が戻ることはプラス」と前向きに話した。

入れ替え戦を含め、今季は残り３試合。地元・沼津出身の背番号８は「次の讃岐戦も消化試合じゃない」と３連勝を誓った。勝って、滋賀との２連戦へ勢いをつける。（里見 祐司）

◇入れ替え戦 １２月７日に滋賀のホーム・平和堂ＨＡＴＯスタジアム（彦根市）で、１４日に愛鷹競技場で行う。開始時間は未定。