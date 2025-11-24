今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
不安な気持ちがあれば、周りに打ち明けて解決していくようにしましょう。1人でゆっくり考えたいこともあるかもしれませんが、仕事など、やらなくてはならないことがありそうです。今は一歩ずつ前に進めるように行動すると◎ 恋愛面は、ちょっと大胆に行動すると良いかも。相手の反応も良く、さらに親しくなれそう。
★ワンポイントアドバイス★
相手のことを考えて、差し入れやちょっとしたプレゼントを送ると◎ 自分のためだけではなく、誰かのためにお金を使うと運気アップに。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
