¼¬ÅÄºÌ¼î¤ÎØá°ÍÎÏ¡¡28Æü¸ø³«¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×Æñ²ò¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÂÎ¸½¡¡ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤¬Àä»¿
¡ã¾ðÊóºÇÁ°Àþ¡§¥¨¥ó¥¿¥á¡¡±Ç²è¡ä
½÷Í¥¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê23¡Ë¤¬¡¢28Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¡ÊÀîÂ¼À¿´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
³©Àî¾Þºî²È¤ÎÂ¼ÅÄº»Ìí¹á»á¤¬15Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢À°¦¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¿Í¹©¼øÀº¤Ç¤ÎÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ÎÉáÄÌ¤È¼«Ê¬¤ÎÍß¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¦¾¯½÷¤ò±é¤¸¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡ËÎÏ¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û
¢£À°¦¥¿¥Ö¡¼¼Â¸½²½¤â¡ª¡©
Æñ²ò¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï·ëº§À¸³è¤ËÀ°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¿Í¹©¼øÀº¤Ç¤ÎÇ¥¿±¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£¼¬ÅÄ¤Ï°¦¤·¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤äÀ¤´Ö¤Î¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢²ÈÄí¤Ë°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÊì¿Æ¤ò·ù¤¦¾¯½÷¡¢±«²»¤ò±é¤¸¤¿¡£¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Öº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤È°ã¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ëº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ÎÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦Î¥¤ì¤ä·ëº§Î¥¤ì¤¬¿Ê¤à¸½Âå¼Ò²ñ¤È½Å¤Í¤¿¡£
¢£°¦¤Ê¤À¤³¦¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤Îºó¡ÊúË½ÓÂÀÏº¡Ë¤ÈÀ°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿±«²»¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ·×²èÅª¤Ë¿Í¹©¼øÀº¤äÇ¥¿±¡¢½Ð»º¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¡£¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÇ½¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£°¦¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹Ô¤¯¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¼þ°Ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤â¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢°¦¤ò¼º¤Ã¤¿À¤³¦¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â°¦¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¤¤Ã¤È±«²»¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î´¶³Ð¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢±«²»¤Î´¶³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡Ö±ÇÁü¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸½¼Â¤È°ã¤¦À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë±Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎ×¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤ÇÌò¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¡¢³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¶¦±é¼Ô¤äÀîÂ¼´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë±«²»¤È¤¤¤¦Ìò¤òºî¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶Å¤ê¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ä´ÆÆÄ¤È¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìò¤òºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¶õµ¤´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìµµ¡¼Á¤ÊºîÉÊ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¡¢¸åÌ£²¿¤È¤â
ºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÉÔ°Â´¶¤ò¤¢¤ª¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¸åÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½¼Â¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£Â¿¿ôºî´Õ¾Þ¡¢´¶À¤ËËá¤
¼¬ÅÄ¤Î±éµ»¤Ï¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°úÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö½Ö»þ¤ËÌò¤ËÍÏ¤±¹þ¤àØá°ÍÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¡ÖØá°ÍÎÏ¡×¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤«¾®Àâ¤È¤«¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Á¤ã¤¦Êý¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤°¤Ëµã¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤¹¤ëÎÏ¤¬Øá°Í¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ë¤«¤Ê´¶À¤òÉð´ï¤Ë´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤ËÌò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢¼«Á³¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê´¶À¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£¡Ö¸µ¡¹¤¢¤ó¤Þ¤ê±Ç²è¤È¤«¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö18ºÐ¤Î»þ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡Ø10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¸«¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î±Ç²è¥ê¥¹¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢±éµ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¦´¶ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¢£¶¯¤¤ÀÕÇ¤´¶¡¢Â©¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ö¾ÃÌÇÀ¤³¦¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤ÏTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDOCTOR PRICE¡×¤Ç¤â¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç½Ð±é¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î1¿Í¤À¤¬¡¢¡Ö±Ç²è¤À¤È»£±Æ¤«¤é»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¼«Ê¬Íè¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³µ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ä¥³¥ÄÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤´¶¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³1¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¼«Ê¬¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ëÌò¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÁêÃÌ¤Ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼þ¤ê¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£°ìÎ®½÷Í¥¤Ø¡ÖÅØÎÏ¡×ÀÀ¤¦
º£¸å¤Î½Ð±éºîÉÊ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏìÅÍß¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¤¯¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯³Ð¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¤á¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ÆÌò¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ó¤ÊÌò¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤ì¤â¼¬ÅÄºÌ¼î¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Øá°ÍÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®½÷Í¥¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£
¢¡¼¬ÅÄºÌ¼î¡Ê¤Þ¤¤¿¡¦¤¢¤¸¤å¡Ë¡¡2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£7ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥´¡¼¥¤¥ó¥°¡¡¥Þ¥¤¡¡¥Û¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½÷Í¥¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£16Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖÄ«¤¬Íè¤ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè44²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡£¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¡£
¢¡¾ÃÌÇÀ¤³¦¡¡·ëº§À¸³è¤ËÀ°¦¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¡¢¿Í¹©¼øÀº¤Ç¤ÎÇ¥¿±¤ä½Ð»º¤¬¾ï¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤òÉÁ¤¯¡¢SFÉ÷ºîÉÊ¡£°¦¤·¹ç¤Ã¤¿É×ÉØ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯½÷¤Î±«²»¤¬¡¢É×¤Îºó¤È¡¢·×²èÅª¤Ë¿Í¹©¼øÀº¤ò¹Ô¤¦ÅÔ»Ô¡Ö¥¨¥Ç¥ó¡×¤Ë°Ü½»¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎËÜÇ½¤Î¤¢¤ê¤«¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡£