timelesz菊池風磨＆ハライチ澤部佑、MC初タッグ「アベレー女」新年1月3日放送決定
【モデルプレス＝2025/11/24】フジテレビでは、価値観トークバラエティー『アベレー女 〜比べたがるオンナたち〜』を2026年1月3日（23時50分〜24時50分）より放送決定。timelesz（タイムレス）の菊池風磨とハライチの澤部佑がMC初タッグで届ける。
【写真】菊池風磨、派手髪で雰囲気ガラリ
MCを務めるのは、タイプロこと『timelesz project -AUDITION-（タイムレスプロジェクト-オーディション）』（2025年／Netflix）で生まれた“菊池風磨構文”がSNS上で“バズ”り、アイドルという枠を超えてユーモアやトーク力でも存在感を放つ菊池。そして、同局の帯番組『ぽかぽか』を支え続け、相方の岩井勇気が“総合力で澤部に勝てる芸人はいない”と語るほど的確なツッコミと安心感を誇る澤部。今をときめく2人が、本番組でMCとして初のタッグを結成する。
本番組は、トークテーマに沿って集められた「アベレー女」と呼ばれる女性ゲストたちが、日常で“つい誰かと比べてしまう瞬間”を赤裸々に語ることが特徴。豪華女性ゲストが多数登場するスタジオで、菊池と澤部がツッコミ、共感し、息の合った掛け合いを見せつつ、時にはゲストに振り回される場面も？菊池＆澤部の初ダックがスタジオで織りなす新しい科学反応も見どころだ。今後はスタジオゲストが解禁される。
“隣の芝は青く見える”ということわざもあるように、SNSを見たり知人の話を聞いて、つい自分と他人を比べてしまったこと、誰しも一度は経験したことがあるのではないだろうか？「デートの支払いってどうしてるの？」「結婚前に同棲はするべき？」「家事の分担割合の正解って？」「婚約指輪ってみんないくらくらいなの？」「初めて買うブランドバックの価格は？」「月に美容代にかける金額は？」「子供のお小遣いはいくらが妥当？」「実家住みは何歳まで？」こういった迷いは重大なライフイベントには特に付きものだ。
本番組は、そんな女性たちが“つい自分と他人を比べてしまう” 瞬間をテーマに、気になる様々な”平均値＝アベレージ”を徹底調査。スタジオに集まった豪華女性ゲストたちが気になる結果を予想しながら、番組独自の調査などで割り出された”平均値”や情報を元に、自分と世間の平均値を比較しながらトーク。世の中のリアルな声を深掘りし、ゲストの価値観、そして現代女性の価値観を丸裸にするトークバラエティー。ありそうでなかった、令和のガールズトークバトル番組に仕上がっている。（modelpress編集部）
◆菊池風磨×澤部佑がMC初タッグ
◆女性のライフイベントにまつわる“平均値＝アベレージ”を徹底調査
