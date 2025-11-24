ガバッと着るだけでOK！【ニトリのN+】40・50代の「お助け服」って？

やるべきことに追われて、その日のコーデを考える余裕もない！ そんな多忙な40・50代が頼れる「お助け服」は【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】で見つけられるかも。ツイードライクな柄が品よく主役になるジャンパースカートやプラスワンでコーデが華やかに盛れるニットボレロなど、ガバッと着るだけで手間なくシャレ感UPを狙える大人の救世主的アイテムを紹介します。

ボタンレスで手間を省いたクラシカルなジャンスカ

【N+】「カットツイードジャンパースカート」\4,990（税込）

ボタンを留める手間もなくガバッと着られるシンプルなデザインが、忙しい大人世代の日常着として手に取りやすいジャンパースカート。クラシカルで上品な雰囲気を醸し出すツイード柄のカットソー素材のおかげで即サマ見えを狙える一着です。首元や袖まわりも広めに開いているため、袖コンシャスなブラウスから襟付きシャツまで、多彩なトップスとスタイリングを楽しめそう！

更新感を楽しめるフェイクファー付きニットボレロ

【N+】「フェイクファー付ニットボレロ」\4,990（税込）

襟元にフェイクファー素材をあしらったニットボレロは、重ねるだけで慣れ親しんだコーデに華やかさをプラス。裾には長めのフリンジがたっぷりとあしらわれており、ドレープ感が女性らしさも演出します。マンネリを感じ始めた手持ちのニットプルオーバーやワンピースにレイヤードすれば、ひと味違ったエレガントな雰囲気へとアップデートできそうです。

フレアが控えめな甘さを足すツイード柄ブラウス

【N+】「カットツイードプルオーバーブラウス」\3,990（税込）

複雑にアイテムを重ねずとも地味見えを回避してくれそうなツイード柄のキレイめブラウス。ウエスト部分を切り替えることでフレアなディテールをプラスしており、大人コーデにちょうどいい控えめな甘さを足してくれます。ネックラインや袖はすっきりと仕上げられているので、上から羽織るジャケットやコートに干渉しにくいのも嬉しいポイント。

フェイクファーがリッチなムードに寄せるジレ

【N+】「フェイクファーミドルジレ」\3,591（税込・値下げ価格）

ふっくらとしたフェイクファー素材が、力の抜けたシンプルコーデをリッチなムードに寄せてくれそうなミドル丈のジレ。公式ECサイトによると「腰回りをカバーする丈」とのことで、タイトなラインが気になるニットトップスやナロースカートとのコーデも挑戦しやすくなるはず。後ろ身頃はウール調のジャージー素材に切り替えられており、シルエットをすっきりと着こなしやすそうなのも◎

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ