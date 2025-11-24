井桁弘恵「束縛は最悪」「『何してんの？』とか聞かれたくない」「『会いたい』もいらない」
女優の井桁弘恵（28歳）が、11月22日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。結婚相手は「寂しがり屋じゃない人」が良いと話し、「束縛は最悪」「『何してんの？』とか聞かれたくない」と語った。
井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。結婚相手を見極める「婚活マイチェックリスト」を実際にやってみることに。
井桁は「ブランドにそんなに興味がない人」の項目にチェックを入れ、「ブランドモノとかにめっちゃこだわりがある人は…なんかちょっとだけ…窮屈になっちゃう」とコメント。「グルメじゃない人」にもチェックを入れ、「すごい美味しいところじゃないと…みたいなのよりかは、『ファミレスのあそこ、めっちゃ美味しいじゃん！』って。なんでも『ウマッ ウマッ』みたいな感じで食べてくれる人がいいですね」と語る。
そして、8つチェックを入れた中で、最も大事な項目に「寂しがり屋じゃない人」を挙げ、「束縛は最悪」と話す。ダレノガレが「あったんだね？」とたずねると、井桁は釣られて思わず「はい」と答えてしまい、すぐに「…あっ！いや！（笑）」と“訂正”した。
ただ、「いやです、やっぱり。『何してんの？』とか聞かれたくない」とのこと。「会いたい」と言われるのは「いい、いい（※いらない）」、「いきなり夜10時。ピンポーン」「家前まで来てピンポンは？」「窓開けてみ？」というのは、「うわっ、そういうのイヤです」と嫌悪感を示し、「ちゃんと心の準備したい」と語った。
