井桁弘恵“結婚への夢”膨らんでたけど…不倫する＆されるドラマをやった結果
女優の井桁弘恵（28歳）が、11月22日に放送されたトーク番組「婚活ヌマ子の憂鬱」（テレビ東京系）に出演。“不倫のドラマ”をやった結果、「めっちゃしんどい…（不倫）する側もされる側も…」と感じたと語った。
井桁は今回、「結婚したいけどうまくいかない…」婚活ヌマ（沼）にハマる、ヌマ子によるヌマ子のためのちょっと大人の恋愛トーク番組に、ダレノガレ明美、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃと共に出演。
「仕事柄、ウェディングドレスを着る機会が多い」ため、結婚への夢がどんどん膨らむと語る井桁だが、一方で「最近、不倫のドラマをやってて（笑）」と笑う。「不倫されて、されたことによってしちゃう」という、“不倫する側”“不倫される側”どちらもする役だと語る。
そんな役をやってみて、井桁は「めっちゃしんどい…する側もされる側も…」と感じたそうで、「これが毎日続くと思ったら、本当にもう地獄だなと思った」とコメント。そして「そういうのを見ると、婚活、結婚への憧れもあるけど、その分、不安もどんどん増えてくる」と語った。
