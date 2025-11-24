ラ・リーガ 25/26の第13節 エルチェとレアル・マドリードの試合が、11月24日05:00にエスタディオ・マヌエル・マルティネス・バレーロにて行われた。

エルチェはアンドレ・シルバ（FW）、ラファ・ミル（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ロドリゴ（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

53分に試合が動く。エルチェのヘルマン・バレラ（FW）のアシストからアレックス・フェバス（MF）がゴールを決めてエルチェが先制。

57分、レアル・マドリードは同時に3人を交代。ダニ・セバリョス（MF）、ロドリゴ（FW）、フランシスコ・ガルシア（DF）に代わりエドゥアルド・カマビンガ（MF）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、フェデリコ・バルベルデ（MF）がピッチに入る。

64分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルダ・ギュレル（MF）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

66分、エルチェは同時に2人を交代。エクトル・フォルト（DF）、グレイディ・ディアンガナ（MF）に代わりアドリア・ペドロサ（DF）、マルティン・ネト（MF）がピッチに入る。

78分レアル・マドリードが同点に追いつく。ジュード・ベリンガム（MF）のアシストからディーン・ハイセン（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

79分、エルチェが選手交代を行う。アンドレ・シルバ（FW）からアルバロ・ロドリゲス（FW）に交代した。

83分、エルチェは同時に2人を交代。ヘルマン・バレラ（FW）、マルク・アグアド（MF）に代わりレオ・ペトロ（DF）、フェデリコ・レドンド（MF）がピッチに入る。

その直後の84分エルチェが逆転。マルティン・ネト（MF）のアシストからアルバロ・ロドリゲス（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

しかし、87分レアル・マドリードのキリアン・エムバペ（FW）のアシストからジュード・ベリンガム（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

90分、レアル・マドリードが選手交代を行う。アルバロ・カレーラス（DF）からブラヒム・ディアス（FW）に交代した。

90+7分にエルチェのビクトル・チュスト（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

そのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、エルチェは57分にダービト・アーフェングルーバー（DF）、89分にアレックス・フェバス（MF）に、またレアル・マドリードは試合終了後にキリアン・エムバペ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

