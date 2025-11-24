目黒蓮、“海外撮影”への思い「Snow Manを世界の人に、もっと知ってもらえたらいいな」

アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、11月24日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“海外撮影”への思いを語った。



イタリアの高級ブランド・ブルガリのアンバサダーに就任した目黒が、イベント出演後、番組のインタビューに対応。目黒は先日、米国テレビ界の“アカデミー賞”ことエミー賞18部門、さらにゴールデングローブ賞4部門を受賞した「SHOGUN 将軍」の続編に、新キャストとして“参戦”することが発表され、海外での撮影のため、Snow Manの活動を一時お休みすることを明かしている。



番組のインタビューでは、そんな“海外撮影”への思いを聞かれ、「やっぱりSnow Manっていう名前が少しでも世界の人に、もっと知ってもらえたらいいな、と思うし、頑張って来られたらいいな、と思う」と語る。



そして「あとは、その間も自分にできることを全力でやりたいな、と思ってるので。そういう気持ちです」と語った。