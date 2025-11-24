「ごめん、最近忙しくて…」ばかり。浮気中の男性が見せる“優先順位の変化”
「最近そっけない」「なんか距離を感じる」──。
そんな違和感があるとき、男性の気持ちはすでに別のほうへ向いていることがあるんです。
特に浮気にハマった男性は、あなたとの“優先順位”が静かに入れ替わり始めるもの。
そこで今回は、そんな時に見られる“男性の変化”を紹介します。
会うための理由が消え、“会えない理由”ばかり並べる
浮気している男性ほど、「仕事」「体調」「急な予定」など“会えない理由”を量産します。
以前は多少疲れていても会おうとしてくれたのに、今は「今日は無理かも…」が常套句に。
あなたと過ごすための工夫をしなくなったら、彼の優先順位が変わった証拠です。
連絡が“必要最低限”になっていく
LINEの返信が急に遅くなる、短文で済ませる、スタンプだけで終わる…。
これは、あなたとのコミュニケーションを“省エネ化”している状態です。
浮気中の男性は、もう一方の相手との連絡にエネルギーを注ぐため、あなたへの返信が後回しになります。
空いた時間に“あなたを選ばない”ようになる
最もわかりやすいのは、彼の“時間の使い方”。
以前なら「少しでも会いたい」と言ってくれていたのに、
最近はひとりの時間を優先したり、趣味に没頭したり、急に予定を変えたり…。
会えるヒマがあるのにあなたを誘わないのは、別の誰かを優先しているサインかもしれません。
優先順位は言葉より行動に表れます。
彼の変化が続くなら、早めに「最近どうしたの？」と軽く切り出して、
その違和感と丁寧に向き合ってくださいね。
