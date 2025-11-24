52ºÐ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡×
¡¡¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¤¬ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉðÆâÍ³µª»Ò¤Î7ºÐÇ¯²¼É×¤ÈÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#12¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î±ÒÆ£ÈþºÌ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÂçºå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥É¡¼¥ë¤ÎÉðÆâÍ³µª»Ò¡Ê52¡Ë¡£ÉðÆâ¤Ï7Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¡¢ÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ÇÍÜ»Ò¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òInstagram¤Ë¤ÆÊó¹ð¡£¸½ºß¡¢7ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ä¾¤µ¤ó¤È¶¦¤ËÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È5ºÐ¤ÎÄ¹½÷2¿Í¤Î°é»ù¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ëº§¸å4Ç¯´ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß20²ó°Ê¾åºÎÍñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à»ö¤Ë¤ÏÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡Ö»Ò°é¤Æ¤ËÄü¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÉðÆâ¡£¸·¤·¤¤¿³ºº¤ä¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤ËÆÃÊÌÍÜ»Ò±ïÁÈÀ©ÅÙ¤ÇÄ¹ÃË¤òÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸åÄ¹½÷¤âÍÜ»Ò¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤Î3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤«¤é¼Â¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£±£¤·»ö¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢å«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ëÉðÆâ¡£¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë°é»ù¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁ´Éô¤ò¸«¤Æ¡¢Á´ÉôÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£