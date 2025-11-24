特別な運動なしで３ヶ月で−３kg。“深呼吸”がポイント【自律神経を整える】簡単ダイエット
「運動は苦手。でも、このまま何も変えないのは不安…」。そんな悩みを抱えていたSさん（30代後半・WEBデザイナー）が取り入れたのは、SNSで見かけた“深呼吸を数回するだけ”のシンプルな習慣でした。半信半疑で始めたものの、３ヶ月後には自然と−３kg。体も気持ちも軽くなり、「こんな簡単なことで変われるなんて」と驚いたそうです。
ストレス食いの陰に“浅い呼吸”が潜んでいた
Sさんが太りやすくなっていた原因は、長時間のPC作業で定着した“浅い呼吸”。肩や胸まわりが常に緊張して呼吸が浅くなると、自律神経が乱れやすく、体はずっと“戦闘モード”のまま。疲労が抜けず、夕方に甘いものを欲したり、帰宅後にダラダラ食べてしまう…という流れを招きます。
「お昼をしっかり食べても、夕方にはもうお菓子が欲しくなる。寝付きも悪く、朝はぐったりしている日が続いていました」とSさん。その疲れの蓄積こそ、じわじわ体重が増える原因だったのです。
１日数回ゆっくり深呼吸するだけで、体のリズムが変わり始めた
深呼吸ダイエットのやり方は驚くほど簡単。背筋を軽く伸ばし、鼻からゆっくり吸い、倍の時間をかけて口から吐く。これを“朝起きた瞬間・仕事の合間・寝る前”の３回だけ行います。
続けてみて数日で「頭が軽くなる感じ」があり、２週間後には夕方の間食欲求が大きく減少。深い呼吸が増えることで副交感神経が働きやすくなり、体がリラックス状態へ。ストレスによる“暴食スイッチ”が入りにくくなったのです。
さらに、深呼吸はお腹のインナーマッスルに自然と刺激を与え、内臓の位置を正しい位置へ戻しやすくするとも言われています。Sさん自身も「下腹のぽっこりが前より気にならなくなった」「体の軸が安定してきた感覚がある」と実感。食事制限なしでも、体は自然と軽く見えるようになっていきました。
呼吸が整うと“痩せるリズム”に乗れる
Sさんがもっとも驚いたのは、体重よりも“生活全体が整ったこと”。深呼吸を続けたことで脳の緊張がほぐれ、仕事中の集中力がアップ。夜もぐっすり眠れるようになり、朝のむくみや倦怠感は大幅に軽減。鏡を見るたびに「なんだか顔も体もスッキリしてきた」と変化を感じたそうです。
「深呼吸ってリラックスのためだけだと思っていました。でも、こんなに食欲や体調に影響するなんて」とSさん。呼吸は自律神経に直結するため、ダイエットの土台を整えるうえで非常に効果的です。
深呼吸は“最も簡単で、続けやすく、挫折しにくい”ダイエット習慣。ぜひ今日から取り組んでいきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞
