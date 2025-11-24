天性の陽キャラが、東北にやってくる。楽天から3位指名を受けた中大・繁永晟内野手（22）だ。

今月2日に母校の中大で行われた指名あいさつで、担当の部坂俊之スカウトが「広角に打てるパワーヒッター」と評した後、「僕が凄く好きなのはキャラ。凡打した時に悔しさをにじみ出す。そういうのが楽天イーグルスには足りないと思うので、そういうのも存分に出して頑張ってもらいたい」と期待した。

東都大学リーグでは3年時にスコアボードに表示された顔写真が満面の笑みでのダブルピースだったが、4年時には「禁止令」が出てしまった。それでも、この日は再現とばかりに、部坂スカウトを巻き込み、2人でダブルピースを決めて見せた。

明るさの原点を問われると「両親から“常に明るく周りの人と関わりなさい”と言われていた。中学校に入って自分よりうまい選手が出てきた中で“暗い部分を出すんじゃなく、明るい部分を前面に出していきなさい”とも言われて、こういう性格になった」と明かした。

土地柄もあるのか、楽天は比較的おとなしい選手が多いチームカラーだ。さらに、長くチームをけん引したガッツマンの岡島、昨季加入し、底抜けの明るさで愛された元気印の山田が相次いで引退した。ベテランの鈴木大は健在だが、長いシーズン、必ず浮き沈みがあるチームの中で、彼らの後釜といえる「ムードメーカー」的な存在が必要だ。

中大出身の二塁手では繁永と同じく陽キャラのDeNA・牧がチームの枠を超え、侍ジャパンをけん引するムードメーカーとして名をはせている。本職についても「新人王だったり、将来的には3冠王とか、狙えるように頑張っていきたい」と繁永。楽天の二塁は、今季ブレークした黒川と、23年盗塁王で守備も光る小深田が激しいレギュラー争いを展開中だ。天性の陽キャラ繁永が、そこに割って入り、杜の都に新しい風を吹かせてほしい。（記者コラム・花里 雄太）