ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾º³Ê¤ò·èÄê
¡¡J3¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬11·î23Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FC¤¬ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ2°Ì°ÊÆâ¤ò·èÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È1»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ç°ÌÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤¤Ê¡×¡×¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£3Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¥¹¥²¥§¤Ê¡ª¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÄ¹Ìî¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î2°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÄê¡£¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀ¤Ï3¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÏºÇ½ªÀá¤Ë°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇJ3Í¥¾¡¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
¡¡J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤ÎÁè¤¤¤âßõÎõ¤Ç¡¢2°Ì¤ÎÈ¬¸Í¤«¤é10°Ì¤ÎÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¡£ºÇ½ªÀá¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï½ç°Ì¤ËÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢²¼°Ì¤Ç¤Ï¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤¬È¬¸Í¤Î¾¡Íø¤·¤Æ19°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¡£¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤¬JFL¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£3Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¥¹¥²¥§¤Ê¡ª¡×¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð3°ÌÁè¤¤¤âßõÎõ¡×¡ÖJ3ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤¤Ê¡×¡ÖºÇ½ªÀá¤½¤ó¤Ê¶ÛÇ÷¤·¤¿»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎºÇ¸å¤ÎÏÈ¤¬Ç®¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢J3¤ÎºÇ¿·½ç°ÌÉ½¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë