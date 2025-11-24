来年に向けて、すでに手帳を購入している人も多いようです。デジタル時代の今、紙の手帳が人気となっています。最新のトレンドを取材しました。

福岡市・天神で、紙の手帳の魅力について聞きました。



■街の人

「いつ何をしたか、振り返って見られることはいいかな。」

「携帯だけよりも紙の手帳の方が便利なので。打つよりも書いた方が早いので、使っています。」



中には、スケジュールの管理をスマホと紙の手帳で併用しているという人もいました。

生活雑貨店の天神ロフトを訪ねました。



■小川ひとみアナウンサー

「店の一角には手帳コーナーが設けられ、たくさんの種類の手帳が並んでいます。」



こちらの店では、およそ1700点の来年の手帳を販売しています。10月の売り上げは、去年に比べて2割も増加しているといいます。

■小川アナウンサー

「人気なのはどんなものですか。」

■天神ロフト・岩崎弥生さん

「こちらのロルバーンダイアリーです。」



人気ノートのシリーズ、ロルバーンの手帳です。その特徴は。



■岩崎さん

「月間ページが前の方に入っているのですが、後半は全てノートページとして使えるタイプになっています。」



手帳とノートを一緒に持ち歩けるのが魅力だといいます。

■小川アナウンサー

「見てください、こちらの手帳は日付が書いていないんです。」



日付が書かれていない手帳が、最新のトレンドです。



手帳と言えば、これからの予定を記入し管理するものでした。今は、目標を書いたり、日記としてその日に起きたことを記録したりするものとして使う人が増えてきているということです。



訪れた人たちも、思い思いの手帳を選んでいました。



■買い物客

「仕事上、1日に何件も重なるので、枠が大きい方が書きやすいです。」

「お世話になったコーチにプレゼントとして買いに来ました。僕らは今度卒業するので、忘れられないように、これを見て僕らのことを思い出してくれたらと思います。」



多様化する生活スタイルに合わせて進化する手帳。お気に入りを見つけて新年をスタートしてみてはいかがでしょうか。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月21日午後5時すぎ放送