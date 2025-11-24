”女性独身寮で教師同士が大胆不倫”　”PTA会長が女教師と不倫温泉旅行”…　探偵が暴き出した昭和の教師たちの止められない浮気欲

近年、痴漢や盗撮など、学校や塾の教職員が性犯罪に手を染める報道が後を絶たない。実際文科省によると、令和5年度に性犯罪で懲戒処分・訓告を受けた教職員は320人に上り、さらにその半数の157人は「生徒への性暴力」を理由に処分されている。

しかし、このような情けない実態は今にはじまったことではない。いやむしろ、昔のほうが現代の倫理観では考えられないようなことが平然と行われていた。遅くとも1970年代には、「教職員は聖職ならぬ“性職”」とテレビや新聞で揶揄されていたほどである。

「女教師とPTA会長のダブル不倫」「女生徒の生理日を職員室で大予想」など、昭和ならではのとんでもない話を、『週刊現代』1976年11月4日号の記事を再編集してお届けする。

女性独身寮で大胆な不倫

「これは、私も驚いた大胆な例ですよ」

と、リサーチ・コンサルタントのK氏があげたケース。

「H先生（27）は、東京都の小学校教師として都の女性独身者用職員寮に住んでいるのですが、ここに同じ学校の妻子ある男性教師、Y先生（42）を引きこんでいたんです。私に調査を依頼したのは、Y先生の妻で、二人の子どもがいます。

私たちはY先生の尾行から調査を開始したわけですが、H先生とドッキングして、着いたところが都の女性独身寮というのにはびっくりしましたよ。しかも、翌日出てきたときには、背広を着換えているんですから、相当なもんです。調べてわかったことをかいつまんでいうと、親しくなったきっかけは、H先生が結婚話でY先生夫婦に相談に行った。

それから職員会議が遅くなったりなんかのときに送ったりしているうち、結婚相談はそっちのけで、Y先生が自分で乗ってしまったわけです。しかし、われわれ都民の血税でまかなっている寮にもぐりこんでるんですから、こればかりはまさに大胆不敵……」

これほど優雅な関係はない

さて、K氏はさまざまなケースを扱うが、教師にからむケースをうかがうと、今年3月からの場合でもたちどころに8件をあげた。

「これまでの経験もあわせると、小学校の先生の場合は父母との交際、中学校の場合は先生同士、高校の場合は先生と生徒の関係が多いですね」という。

先生と女子高生の例では、女生徒の卒業後もずっとつづいていて、東京の女子大生が小田原に転校した先生の下宿にまで遠征しているなんてこともあるそうだ。

やはり女子高の教師は、世の男子が垂涎するにたる甘い職業なんだろうか。

さて、もう一つのケース。

「先生と父母との関係は、パレたら命取りになるだけに、当人同士は絶対に秘密を守るから、うまくいけばこれほど優雅な関係はないんですよ」（東京都のある中学教師）

東京の小学校の女教師J先生（32）は、病気療養中の夫と子どもが一人いる。学校のPTA会長（52）は鉄鋼関係の中小企業を経営している典型的な地域のボス。

PTAの役員と先生は、割合と機会が多い。学期末ごとに飲むし、忘年会、新年会、親睦旅行などの行事もある。ママさんたちもこういうときはすっかり解放されて夜遅くまでのおつきあいとなる。

もう止められない

J先生も、昨年3月の学年末のPTAで、金ばなれのいい会長に最後までつきあい、夫の病気もあって、なるようになってしまった。PTA会長は先生の自宅の近所にアパートを借り、二人の関係は1年半も続いた。会長夫人も、夫の「PTAの用事」をうたがったりはしなかった。

「ところが、この夏、会長が、九州で旧陸軍士官学校の同期会があるといって、旅行することになった。それで、交通公社でとった航空券が2枚、届いたんですね。奥さんは問い詰めずにさりげなく探りを入れてみたのですが、航空券が2枚である必要がない。

それで私どもに依頼があって、私が同じ便で鹿児島に飛んだ。桜島の古里温泉に宿をとったのですが、もちろん向こうは二人連れ。女がなにものかわからないので、ホテルのバーで一緒に飲んで話をして、女のほうが先生であることがわかった。つい『先生』と呼びますからね。旅行は三泊四日、J先生は子どもを九十九里の実家にあずけての豪華な浮気旅行というわけです」（K氏）

これはK氏のようなプロではなく、少年探偵団が暴きだしてしまった、ものがなしい例だ。

「週刊現代」1976年11月4日号より

