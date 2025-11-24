2004年、プロ野球は混乱の中にあった。当時巨人のオーナーだった渡辺恒雄氏は、他球団のオーナーとともに10球団による1リーグ制を実現しようと動いた。だが、渡辺氏の発言により事態は急変する。NHKチーフ・プロデューサーの安井浩一郎さんによる『独占告白 渡辺恒雄 平成編』（新潮社）より、一部を紹介する――。

■プロ野球「球団再編」の流れが変わった出来事

1リーグ制移行への流れが転換する契機となったのは、オーナー会議翌日の渡辺の発言だった。7月8日夜、皇居に面した東京・千代田区丸の内のパレスホテルでの会食後、ほろ酔い加減の渡辺は大勢の記者団に囲まれた。

サンケイスポーツの加藤俊一郎も、この現場で取材していた。加藤によると、スポーツ紙に加えて一般紙、NHKや民放など20名前後の記者が集まっていたという。各報道機関が渡辺に強い関心を寄せていたことが窺える。渡辺が球界再編問題の中心にいたことに加え、選手と球団側の話し合いが翌日に控えていたことも、多くの報道陣が集まっていた理由だという。

「この翌日に選手会と球団代表の意見交換会が予定されていました。オーナー会議を受け、球団側が選手会側にどう対応するのかに注目が集まり、渡辺さんへの取材が絶対に必要な局面でした。巨人担当だった私はこの発言の時、球界再編担当兼渡辺担当として現場にいました。

当時、取材の重心が、試合から球団幹部に移っていました。私もこの年の7月以降は球界再編問題の担当となり、試合の行われる球場にいた記憶がほとんどありません。全球団の幹部や選手会を取材しなくてはならなかったので、各社とも大変でした。球界再編問題は、一般紙では社会部や経済部も来るような社会的関心事になっていました」

■「たかが選手が」

囲まれた記者団から、「選手会長の古田敦也がオーナー陣と会いたいとの意向を持っている」との質問を受けた渡辺は、ここでも野球協約を挙げながら次のように答えた。

「無礼なことを言うな。分をわきまえないといかんよ。たかが選手が。たかが選手だって立派な選手もいるけどね。オーナーと対等で話をする協約上の根拠は一つもない」

さらに選手会がストライキに言及したことについては、「どうぞ、やったらいい」と突き放した。渡辺が「たかが選手」発言を行った瞬間を目の当たりにしていた加藤は、その時の印象を鮮明な記憶と共に次のように語った。

「『たかが選手』と渡辺さんが発言した瞬間、現場でも空気が変わりました。私は『あっ、言っちゃった』と思いました。潮目が変わる瞬間で、この発言はまずいと誰もが感じたと思います」

この渡辺の発言はマスコミ各社に一斉に報じられた。翌日のスポーツ紙には、「渡辺オーナー暴言『無礼だ たかが選手が』」（日刊スポーツ）、「渡辺オーナー 古田に『無礼者』」（東京中日スポーツ）、「『たかが選手』『ストどうぞ』 渡辺オーナー斬り捨て」（サンケイスポーツ）、「渡辺オーナー古田一蹴」「スト『どうぞやったらいい』」（デイリースポーツ）などの刺激的な見出しで、渡辺の発言が伝えられた。スポーツ紙のみならず一般紙やテレビの情報番組も、渡辺の発言を連日報道した。

■古田は「会いたい」と要望したわけではない

現場で取材していた加藤は、渡辺への質問の前提となる事実関係には誤りが含まれていたとする一方で、それを差し置いても渡辺の発言自体は問題だったと指摘する。

「当日は名古屋で中日・ヤクルト戦があり、選手会長の古田さんも名古屋にいました。渡辺さんを待っている間に、名古屋で取材している同僚からの電話報告で古田選手の発言について聞いていました。古田さんは渡辺さんに会いたいかと聞かれて『会いたいが、会ってくれないのでは』と述べたという報告でした。自分から会いたいと要望したわけではありません。

それなのに他社記者が渡辺さんに『古田選手がオーナーに会いたいと言っているが』と単刀直入に質問したので驚きました。発言後、再度名古屋にいた記者にニュアンスを確認しました。そして担当デスクへの報告で、質問の前提が違うので、渡辺さんの発言は全部載せないとまずいと伝えました。

見出しにも渡辺さんの『たかが選手』発言は大きくは取らず、記事本文で『古田の要望は「会いたい？」と聞かれて、「そうですね」と答えた程度の軽いものだった』と前提の状況を書くなど、慎重に発言の文脈について書きました。現在の私の立場なら『たかが選手』で大きく見出しを取ってしまったかもしれませんが。

それでも他社が渡辺さんの『たかが選手』発言を大々的に扱ったのは仕方がないと思います。質問の前提に問題があったにせよ、暴言は暴言ですし、何より言葉が強すぎました」

■世間の空気がガラリと変わった

渡辺の発言に対しては、球界のみならず政界や労働界からも批判が相次いだ。前年まで阪神の監督を務めていた星野仙一は、出演した報道番組で「選手は宝。ないがしろにしたらプロ野球は沈む」と述べ、民主党国会対策委員長の川端達夫は「地域活性化で大きな役割を担うことが期待されるプロ野球が経営の論理だけで語られているのではないか」と発言、連合会長の笹森清は「働く側にとって見過ごすことのできない発言だ」と批判した。

巨人軍代表を務めていた山室寛之は、この時すでに球団代表を退いていたが、発言で社会の空気が急速に変化するのを感じていた。

「『たかが選手』発言で世間の空気が変わりました。発言の直後に、ある球団の監督や代表経験者と話をしたのですが、２人とも『山室さん、これは駄目だぞ』『空気が変わっているよ』と言うんですね。『たかが選手』という語感からすれば、選手を侮辱したものだと監督経験者にも感じられたようです。また財界の人たちも、『俺たちが従業員に言ったら大変なことになる、お前ら従業員じゃないかというようなことは、口が裂けても言ってはいけない。それぐらいまずいことだ』と話していました。非常にマイナス面が大きかったと思いますね」

■選手の心情を顧みない姿勢

そして、発言の片言隻句がメディアによって繰り返し伝えられる様子を案じていた。

「渡辺さんは『たかが選手』、一拍おいて『中には立派な選手もいるけどね』と言う。ただ、全てが『たかが選手』に結びつけられちゃったんですね。これは渡辺さんにしては『千慮の一失』なんでしょうけれど、『覆水盆に返らず』で、言った言葉が全部切り取られますよね。

当時の小泉政権がワンフレーズで『改革なくして成長なし』という部分が繰り返し報道されていましたが、それと同じで、『たかが選手』だけが切り取られていく。気の毒だなと思いましたね。選手会の動きと、それをマスコミが煽ったことも重なって、うねりになりましたよね。あれは渡辺さんには予想外だったのではないでしょうか」

その一方で山室は、渡辺の発言には、野球という競技に真摯に向き合う選手への顧慮が欠けていたと感じている。自身もかつて野球少年・高校球児であり、球団代表としてもプロ野球選手と身近に接してきた山室は、渡辺の選手の心情を顧みない姿勢が、この発言につながったとも指摘する。

■渡辺さん自身が劇場化されてしまった

「『たかが選手、されど選手』ですよね。野球を振興させなくてはならないのは勿論ですが、選手が何を考えてプレーしているのかということに、渡辺さんはあまり興味がないと思いますね。野球というものの深みを渡辺さん自身がもう少し把握されていれば、あの発言は出なかったと思うんですね。選手はあの狭い空間の中で0.1秒のスピードを競い、細いバットでどうボールの芯を打ち抜くかをずっと考えて精進するわけですね。やはり選手の気持ちとは遠いところに渡辺さんの考えがあったと思います」

東京大学名誉教授の御厨貴もまた、発言の影響を指摘する。

「政治であれば『たかが一介の記者が』というのと同じであって、彼からすると蔑視したわけでも何でもない。しかし野球界からしたら、こんな侮蔑の言葉は無いと。やっぱり渡辺さんというのは、高みに立って物を言う人だというイメージになった訳です。渡辺さんは政治の世界でずっと手入れをやり続けましたが、小泉政権で劇場型の政治になって、渡辺さんが思うような政治から変化してしまった。そしてスポーツの世界では渡辺さん自身が、苦々しく思っていた小泉総理の政治スタイルのように劇場化されて、色々なことを言われる対象になるという皮肉が生まれてしまった」

■「あれはそもそも嘘なんだよ」

これに対して渡辺は、自身の発言に対する社会の反響についてどのように受け止めていたのか。渡辺はそもそも発言のきっかけとなった記者の質問が、存在しない事実であったとして、その取材手法を批判した。

「あれはそもそも嘘なんだよ。嘘というのは、選手がそんなこと言ってないのに、〔記者が〕『選手がオーナーと会って談判してやっつけると言っていますよ』と僕に言ったから、『そういうことを言ったって何だ』と言った。それが色々モディファイ〔変更〕されて選手にいくわね。それで選手はまた反発する。そういうのに利用されたね」

「調べてみると事実は、古田選手は『同僚のヤクルト・真中選手が「オーナーと話をしたい」と言っているが？』と記者に聞かれて、『そうですね。でも、それは無理じゃないですか』と答えただけだった。私がスポーツ記者S君の質問に対し、反発した『古田発言』はもともと存在せず、虚構にすぎなかったことになる。

『たかが……』と言ったのは、酩酊していたとはいえ、まことに軽率だったが、すぐ気づいたから『立派な選手もいるけどね』と追加したのだが、後述する『はめ取材』を得意とする記者たちに、『たかが選手』は野獣に食いつかれた獲物の如くむさぼられ、『立派な選手』はゴミの如く捨てられてしまった」（1）

「歩行を妨げられて、私は“怒った”し、瞬発的に“暴言”を吐き、彼らの“期待”を満たしてしまった。こういう取材のやり方を、この種の記者の間のいわば業界用語では『はめ取材』というそうだ。彼らは、私を『はめる』のに成功したし、私は『はめられた』ことになる。私の現役記者時代には、なかった手口だ」（2）

■サダム・フセインと並ぶ世紀の悪者にされた

記者の質問の事実関係が誤っていたことについては、選手会長だった古田も認めている。

記者から「こんなにごたごたしているならば、もうオーナーと直接話をしたほうがいいんじゃないですか」という話を受け、古田が「それは話をしたいですけど、してくれないでしょう」と答えたのが真相だとして、自分が進んで会いたいといったわけではなく、記者とのやり取りの要点だけが渡辺に伝わったものであると後に明かしている（3）。

安井浩一郎『独占告白 渡辺恒雄 平成編』（新潮社）

それでも当時、「たかが選手」という発言は連日繰り返し報道され、渡辺が「悪玉」というイメージが広がっていった。当時の報道状況を、渡辺は苦々しく受け止めていた。

「私の『たかが選手』発言はその〔オーナー会議〕翌日の8日に出る。スポーツ新聞に巨大な見出しで報じられると、『ナベツネ』の文字とともに怒濤のような反復報道が始まった。あたかも私が諸悪の根源であるかのような記事の氾濫で私のマイナスイメージが決定づけられていった」（4）

「『たかが選手』というたった5文字が、この3カ月余りに、あらゆるマスコミに登場した回数は、数えたことはないが、千回、いや１万回にもなっただろう。この5文字の際限もない反復は、プロ野球界を分裂させ、選手ストを熱狂的に支持させ、『ナベツネ』を、あたかもサダム・フセインと並ぶ世紀の悪者にするために、絶大な効果をもたらした。この種の失言（暴言）は、イエロー・ジャーナリズムの好餌となる」（5）

