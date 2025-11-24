イスラエルが23日（現地時間）、親イラン武装組織「ヒズボラ」の参謀総長を狙ってレバノンの首都ベイルートを空爆した。

イスラエル首相府はこの日午後、声明を通じて「先ほど軍がベイルート中心部で、ヒズボラの再建と再武装を進めていた参謀総長に対し空爆を行った」と明らかにした。

イスラエル首相府は、ベンヤミン・ネタニヤフ首相がカッツ国防相やエヤル・ザミール軍参謀総長らの建議を受け、攻撃を指示したと説明した。

レバノン国営NNA通信は、ヒズボラの拠点であるベイルート南部郊外ダヒエ地区のアパートがイスラエル軍の空爆を受け、複数の負傷者が出るとともに、周辺の建物や車両が損傷したと報じた。AFP通信は負傷者が21人に上ると伝えた。

エルサレムポストなどイスラエルメディアは、今回の空爆の標的が、ナイム・カセム事務総長に次ぐヒズボラのナンバー2であるハイサム・アリ・タバタバイ氏だと報じた。

ワイネットは、米国が2016年にタバタバイ氏をテロリストに指定し、同氏がシリアやイエメンなどでヒズボラの特殊部隊を指揮してきたとされる、と報じた。

タバタバイ氏が今回の空爆で死亡したかどうかは、まだ確認されていない。

イスラエルによるベイルート空爆は、今年6月以来およそ5か月ぶりとなる。この日、ネタニヤフ首相は閣僚会議で「複数の戦線でテロへの攻撃を続けている」と述べ、「ヒズボラがわれわれに対する脅威能力を再び構築するのを防ぐため、必要なあらゆる措置を取る」とした。

イスラエルは昨年11月にレバノン南部で停戦して以降も、散発的な空爆を続けている。イスラエルは、ヒズボラが同地域から撤収するとの約束を守らず、武器の密輸などを通じて軍事力を強化しているとして、攻撃回数を増やしている。