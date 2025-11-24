Hey! Say! JUMP郄木雄也が、タレント ユージらとの宅飲みで「赤ちゃん言葉」を使ってはしゃぐ様子が公開され、赤面した。

【映像】赤ちゃん言葉ではしゃぎ回る郄木雄也

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人、友人代表としてWEST.桐山照史、俳優 三浦翔平､ユージらがビデオ出演した。

タレント・ユージからのビデオメッセージでは、ユージ宅で家飲みする際に高木が「赤ちゃん言葉」を使うと暴露。実際に、ユージ宅を訪れた際の映像が公開されると、高木が床に寝そべりながらユージの愛犬チワワに赤ちゃん言葉に話しかけ、懸命にあやす様子が映される。

一緒にやってきた桐山照史や三浦翔平らからは完全にスルーされており、郄木も「いつものことだからみんな無視してる」と説明。チワワを抱き上げはしゃぎながら歩き回る郄木に「デレデレだ」「こんな感じなの」「何あれ」「おもしろい歩き方してるぞ」とあのちゃんや河合らは猛ツッコミ。

郄木は「こういうキャラじゃないんだよ本当に」と恥ずかしそうにしていた。

（あのちゃんねる）

