「備蓄米」を求め、スーパーの行列に徹夜で並ぶ…30年間世帯所得が下がり続けてきた日本の痛切な”困窮の実態”

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第20回

『日本はすでに「ロシア・中国以下の飢餓国」!?…世帯所得の中央値も下がり続ける“もはや先進国とは言えない”国民生活の実態』より続く。

日本全体が貧しくなっている

もちろん世帯人員の構成別に統計を精査すれば、すべての世帯がこれだけの所得で暮らしているわけではない。2023年の統計は次のとおりだ。

▼全世帯の平均所得 536万円

▼高齢者世帯の平均所得 314.8万円

▼高齢者世帯以外の世帯の平均所得 666.7万円

▼児童のいる世帯の平均所得 820.5万円

このように家族構成によって平均所得は異なっているものの、全体としてこの30年間、世帯所得は減り続けてきた。低所得者の生活は、どれほど苦しいことか。物価高、エネルギー高がこの間も進んでいることを思うと、いかに日本全体が貧しくなっているかがわかると思う。

古米や古古米を求める大行列

コメ騒動を広げた大きな要因は、消費者側にもある。生活の困窮に耐えかねて、コメをはじめとする食料品の値上げに対応できなくなってしまった。

小泉進次郎狂騒曲によって政府備蓄米の販売が始まると、驚くべき現象が起きた。安く買える古米や古古米を求め、店頭に大行列ができたのだ。

〈朝7時過ぎ。生活用品大手アイリスオーヤマ（仙台市）グループのホームセンター「ダイシン幸町店」（同市宮城野区）には、備蓄米を求める約250人の客が開店前から行列をつくった。先着の95人に1人1袋の購入整理券が配られた。

午前9時の開店後、整理券を握る客が、「政府備蓄米」というシールが貼られた2022年産のコメを続々と購入していった。価格は5キロ2160円（税込み）だ。

「最近の4千円台のコメは高くてとても買えない」と近くに住む女性（71）も早朝から並んで購入した。「雑穀米を混ぜたり、買い置きしていたパックご飯を使ったりして食べつないできた。久々に安く買えてホッとした」。〉

（朝日新聞、2025年6月1日、宮城県版）

白米が乏しく、大根メシで量を増やす

〈鹿児島市のサンキュー新栄店で先行販売したのは2022年の富山県産の1等米で、精米5キロ1袋税込み1980円。全店を合わせ、普段1日に販売する量という6千袋を用意し、1家族1袋に限った。

店の前には、8日に日付が変わる頃から客が並び始め、1千人を超す行列が駐車場に延びたため、開店を30分早めた。

午前4時ごろに並んだという鹿児島市の女性（80）は「買えるかどうか気になって昨夜は眠れなかった。5キロ4千円というと、以前は10キロの価格。生活のために少しでも安い方がいい。ダイコンを入れて割り増ししたり、白だしで味を付けたりして食べたい」と話した。〉

（朝日新聞、2025年6月10日、鹿児島県版）

白米が乏しいから大根メシで量を増やすとは、往年のNHKの連続テレビ小説「おしん」の世界だ。

また、安売りのコメを求めて徹夜で何時間も行列を作るとは、尋常な沙汰ではない。もしかすると、一番乗りした人はテレビカメラに映って注目を浴びたかっただけかもしれない。だが、そんな人が100人、200人、さらには1000人以上もいるとは思えない。物珍しいから行列を作ったのではなく、生活に困窮し、必死でスーパーの前で行列を作っていたのだ。

薄利の販売を強いられる農家の生活だけが苦しくなったわけではない。国民全体が日米政府と結びついたオトモダチ企業から富をむしり取られ、疲弊している。一部の人々の利益だけがいびつな形で拡大し、多くの国民の生活は苦境に陥った。日本経済と日本社会の根本的病巣を治療しない限り、食料問題の解決はない。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【前回の記事を読む】日本はすでに「ロシア・中国以下の飢餓国」!?…世帯所得の中央値も下がり続ける”もはや先進国とは言えない”国民生活の実態