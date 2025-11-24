¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Îº£°æÃ£Ìé¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡ÈÎÞ¡É
À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÅê¼ê¡£23Æü¤Î¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç153¥¥í¤Îµå¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤·¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ØÌá¤ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤È¶¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¾å¤²¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ØºÇ¸å¤Î°§»¢¡£º£°æÅê¼ê¤Ï¤³¤é¤¨¤¤ì¤ºÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿º£°æÅê¼ê¤Ï¡Ö(¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â)±þ±ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¡£¡ÖµåÃÄ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌîµå¤ò¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£