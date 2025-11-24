太平洋側は晴れるでしょう。行楽日和になりそうです。23日（日）は雲が広がった関東も24日（月）は晴れそうです。にわか雨もなく、洗濯物を干したまま出かけても大丈夫でしょう。

日本海側は雲が多くなりそうです。東北の日本海側や北陸は所々でにわか雨がありそうです。急な雨や落雷にご注意ください。

＜日中の気温＞

23日（日）と同じくらいのところが多いでしょう。北日本は平年より5℃くらい高く、東日本と西日本は平年より3℃くらい高くなりそうです。関東〜九州は、昼間はパーカーやスエット1枚で過ごせそうです。札幌 12℃（11月上旬）、仙台 16℃（11月上旬）、新潟 14℃（11月中旬）、東京 18℃（11月上旬）、大阪 19℃（11月上旬）、福岡 20℃（11月上旬）。

＜週間予報＞25日（火）は全国的に雨になるでしょう。カミナリが鳴って、雨が強く降るところがありそうです。急な雨や落雷、竜巻などにご注意ください。26日（水）も北海道〜北陸は雨や雪になるでしょう。27日（木）は全国的に晴れそうです。28日（金）〜30日（日）は日本海側は雨や雪になり、太平洋側は晴れるところが多いでしょう。