「小橋のシングルが見たい」…3000人の聴衆が沸いた「テリー・ゴディ」との伝説の名勝負【全日プロレス外国人レスラー列伝】

熱い戦いが繰り広げられていた90年代の全日本プロレス。この時代は印象的な外国人レスラーも多く参戦していた。小橋建太が特に印象的だった選手のひとりに挙げたテリー・ゴディは、たとえどのような状況でも全力ファイトだったという。

（本記事は11月10日発売『全日本プロレス90年代外国人列伝―小橋建太が戦った最高の男たち―』（小橋建太著／ワニブックス刊）より抜粋・編集したものです）

キャリアに裏打ちされたゴディのテクニック

テリー・ゴディは本当にすごい選手でした。たしか13歳か14歳でデビューしてるんですよね（＊13歳か14歳かで諸説あり）。デビューは1975年ということで、すごく年上の選手という印象があるかもしれませんが、1961年生まれなので、実は1962年生まれの三沢（光晴）さんと同世代にあたるんですよね。

ただ、三沢さんのデビューは1981年ですから6年の差があります。ゴディはテクニックも本当に素晴らしかったんですが、その要因は長いキャリアにあるんだと思います。

そんなゴディと僕の試合というと、1993年5月21日の札幌中島体育センターの試合を思い浮かべる人が多いでしょう。事実、トークイベントなどで「ゴディに初めて勝った試合に勇気をもらいました」と言われることが多いです。

あの日は三沢さんが（スタン・）ハンセンに、川田（利明）さんが（スティーブ・）ウイリアムスに、田上（明）さんが（ダニー・）スパイビーにそれぞれシングルで勝ったので、なおさら印象に残っているのでしょう。僕もあの試合で「突っ走れる自信が付いた。これからも熱血でいく」とコメントするなど大きな手応えがありました。

でも僕にはゴディとはほかに忘れられない試合があります。それは「’93チャンピオン・カーニバル」4月7日の公式戦。そうです、札幌でゴディ超えを果たす少し前の試合です。僕はそれまでゴディに3度シングルであたっていて、この日の試合が4試合目でした。

過去のシングルは静岡県富士市や奈良県橿原市などの地方大会で行われていましたが、この日も大分県立荷揚町体育館という地方の大会でした（奈良県立橿原体育館は満員になっても2000人に満たない小規模な会場で、ノーテレビでした）。

もちろん小橋建太のプロレスに場所は関係ありません。それまでの3試合もこの日の試合も、僕は全力でゴディに向かっていきました。そして僕の気持ちに共鳴してくれたのもそのゴディでした。チャンピオン・カーニバルの公式戦でありながら、大分大会はノーテレビ。僕とゴディはこの日も全力ファイトです。

時間切れ引き分けの末に受けた会場からの大拍手

会場は約3000人の超満員。集まってくれたお客さんのために僕たちは技と意地をぶつけ合いました。試合開始から僕がスパートをかけて攻勢に出ます。力比べも圧倒しました。でも、キャリアではゴディのほうに一日の長があり、テクニックにラフ攻撃を織り交ぜながら反撃。

怒号・悲鳴が交差するなか、そこからお互いに大技のシーソーゲームの末、最後に放ったムーンサルトプレスで僕は勝利を確信したのですが、レフリーのジョー樋口さんがマットを3つ叩く前にゴディは意地で肩を上げました。30分時間切れ引き分けとなりましたが、館内は割れんばかりの大拍手に包まれました。

ノーテレビの大分大会。そこで見せたゴディとの死闘。これこそが全日本、そして小橋建太のプロレスでした。

大分県立荷揚町体育館といえば、95 年1月7日の大会では僕とウイリアムスのシングルが組まれました。この試合も僕のムーンサルトプレスとウイリアムスのデンジャラス・バックドロップが飛び出す死闘の末に引き分けに終わったのですが、試合後にはリング上でウイリアムスと抱擁するほどアツい試合になりました。

のちに知ったのですが、大分には有力なプロモーターさんがいたので、常にビッグマッチが組まれていたようです。彼らとシングルで戦うのはもちろん大変でしたが、プロモーターさんから「小橋のシングルが見たい」とリクエストされるのは光栄でしたね。そんな大分県立荷揚町体育館もなくなってしまったのは寂しいですね。

札幌でゴディを破ってこれからさらに激しい試合ができると思っていたのですが、93年の夏に心疾患のため長期欠場。その後復帰しましたが明らかに動きは悪くなっていて、94年の「サマー・アクション・シリーズ」が最後の全日本になってしまいました。

そのわずか6年後に40歳の若さで亡くなってしまったのは本当にショックでしたね。その後、息子のレイ・ゴディがNOAHのリングに上がりました。テリー・ゴディが残してくれたファイトは今後も日米で語り継がれていくことでしょう。

