菊池風磨＆澤部佑、正月特番でMC初タッグ “つい誰かと比べてしまう”女性たちの価値観に迫る
timeleszの菊池風磨とハライチの澤部佑が、来年1月3日に放送されるフジテレビ系バラエティー『アベレー女 〜比べたがるオンナたち〜』（後11：50）でMC初タッグを組むことが決定した。世の女性たちが“つい自分と他人を比べてしまう”瞬間をテーマに、気になる女性のさまざまな“平均値＝アベレージ”を切り口にした価値観トークバラエティーを届ける。
【CMカット】滲み出る爽やかさ…はにかみ笑顔の菊池風磨
菊池といえば、タイプロこと『timelesz project -AUDITION-（タイムレスプロジェクト-オーディション）』（2025年／Netflix）で生まれた“菊池風磨構文”がSNS上で大バズりし、アイドルという枠を超えてユーモアやトーク力でも存在感を放つ。そして、フジテレビの帯番組『ぽかぽか』を支え続け、相方の岩井勇気が“総合力で澤部に勝てる芸人はいない”と語るほど的確なツッコミと安心感を誇る澤部という今をときめく2人。
同番組は、トークテーマに沿って集められた「アベレー女」と呼ばれる女性ゲストたちが、日常で“つい誰かと比べてしまう瞬間”を赤裸々に語ることが特徴。女性ゲストが多数登場するスタジオで、菊池と澤部がツッコミ、共感し、息の合った掛け合いを見せつつ、時にはゲストに振り回される場面も。今後、スタジオゲストも解禁されていく。
「デートの支払いってどうしてるの？」「結婚前に同棲はするべき？」「家事の分担割合の正解って?!」「婚約指輪ってみんないくらくらいなの？」「初めて買うブランドバッグの価格は？」「月に美容代にかける金額は？」「子どものお小遣いはいくらが妥当？」「実家住みは何歳まで？」…こういった迷いは重大なライフイベントには特に付きもの。
番組では、そんな女性たちが“つい自分と他人を比べてしまう”瞬間をテーマに、気になるさまざまな“平均値＝アベレージ”を徹底調査。スタジオに集まった豪華女性ゲストたちが気になる結果を予想しながら、番組独自の調査などで割り出された“平均値”や情報を元に、自分と世間の平均値を比較しながらトーク。世の中のリアルな声を深掘りし、ゲストの価値観、そして現代女性の価値観を丸裸にするトークバラエティーとなる。
【CMカット】滲み出る爽やかさ…はにかみ笑顔の菊池風磨
菊池といえば、タイプロこと『timelesz project -AUDITION-（タイムレスプロジェクト-オーディション）』（2025年／Netflix）で生まれた“菊池風磨構文”がSNS上で大バズりし、アイドルという枠を超えてユーモアやトーク力でも存在感を放つ。そして、フジテレビの帯番組『ぽかぽか』を支え続け、相方の岩井勇気が“総合力で澤部に勝てる芸人はいない”と語るほど的確なツッコミと安心感を誇る澤部という今をときめく2人。
「デートの支払いってどうしてるの？」「結婚前に同棲はするべき？」「家事の分担割合の正解って?!」「婚約指輪ってみんないくらくらいなの？」「初めて買うブランドバッグの価格は？」「月に美容代にかける金額は？」「子どものお小遣いはいくらが妥当？」「実家住みは何歳まで？」…こういった迷いは重大なライフイベントには特に付きもの。
番組では、そんな女性たちが“つい自分と他人を比べてしまう”瞬間をテーマに、気になるさまざまな“平均値＝アベレージ”を徹底調査。スタジオに集まった豪華女性ゲストたちが気になる結果を予想しながら、番組独自の調査などで割り出された“平均値”や情報を元に、自分と世間の平均値を比較しながらトーク。世の中のリアルな声を深掘りし、ゲストの価値観、そして現代女性の価値観を丸裸にするトークバラエティーとなる。