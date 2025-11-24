¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¬¶áÊ¿¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄŽ¢Ç¯Ê¿¶Ñ4.17¡ó¤ÎÀ®Ä¹ÌÜÉ¸Ž£¤ò¸øÉ½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤Î¶ì¶
¢£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¤Çµ¯¤¤¿"°ÛÊÑ"
10·î20¡Á23Æü¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï¡Ö»ÍÃæÁ´²ñ¡×¡ÊÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ë¤È¤è¤Ð¤ì¤ë½ÅÍ×²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2026¡Á30Ç¯¤ÎÃæ´üÅª¤Ê·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÌÜÉ¸¤ò¼¨¤¹Âè15¼¡¸Þ¥õÇ¯·×²è¤ÎÁð°Æ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö¹ñÌ±·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸Âè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û¤Î·úµÄ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·úµÄ¡×¡Ë¤òºÎÂò¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎÁ´¿ÍÂå¡Ê¹ñ²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê·×²è¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤¬¡Ö·úµÄ¡×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²ó¤ÎÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2021¡Á2025Ç¯¡Ë¤Ç¤âÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢Âè7¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê1986Ç¯¡Á1990Ç¯¡Ë°Ê¹ß¡¢Ëè²óÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
º£²ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍÌÜÉ¸¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¤¬¸Þ¥«Ç¯·×²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤òÃæÅùÀè¿Ê¹ñÊÂ¤ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤ÎÄ¹´üÌÜÉ¸¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è´ü¤Î·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÂ®ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üÌÜÉ¸¤È¤Ï¡¢Âè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²èÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£²ó²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¢£±Æ¤ÎÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤Ï¡Öº£¸å10Ç¯¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ü4.17¡ó¡×
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÃæÅùÀè¿Ê¹ñ¤Î½êÆÀ¿å½à¤ä°ÙÂØ¡ÊÂÐÊÆ¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢Êª²Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÁ°Äó¤òÃÖ¤±¤Ð¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ëÀ®Ä¹Î¨¤ò»î»»¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Éý¤Î¹¤¤¿ä·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ°÷¸þ¤±¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ö·úµÄ¡×¤Î²òÀâ½ñ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡Ê¢¨2¡Ë¡¢Æ±½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅùÀè¿Ê¹ñ¥ì¥Ù¥ëÅþÃ£¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤¬Àè¿Ê¹ñ¤Î´ð½à¡Ê20,000ÊÆ¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤¬2020Ç¯Èæ¤ÇÇÜÁý¡Ê2020Ç¯²Á³Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÁí¿Í¸ý¤¬2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ0.20¡óÄøÅÙ¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢¡ØÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÂè16¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ù´ü´Ö¤ÎGDP¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ü4.17¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡ÖÅÞÅªÆó½½ÆÏ»ÍÃæÁ´²ñ¡ã·úµÄ¡ä³Ø½¬ÊäÆ³É´Ìä¡×³Ø½¬½ÐÈÇ¼Ò¡¢2025Ç¯10·î
¡Ê¢¨2¡Ë¡Ö2035Ç¯¿Í¶ÑGDPÃ£ÅþÃæÅùÈ¯Ã£¹ñ²È¿åÊ¿¡¡Ì¤Íè½½Ç¯¼ûÇ¯¶ÑÁýÄ¹4.17¡ó¡×ºâ¿·¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÃæÅùÀè¿Ê¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡°ì¿ÍÅö¤¿¤êÌ¾ÌÜGDP¤¬20,000ÊÆ¥É¥ë°Ê¾å¤ËÅþÃ£¡¢¤«¤Ä¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¼Â¼ÁGDP¤¬2020Ç¯ÂÐÈæ¤ÇÇÜÁý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïº£¸å10Ç¯¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ü4.17¡ó¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¡Ü4.17¡ó¡×¤¬Ì¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤Ê¤Î¤«¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£½¬»á¤¬·Ç¤²¤¿Ä¹´üÌÜÉ¸¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·òºß
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¾ÌÜÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢²¾¤Ë2035Ç¯¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤êÌ¾ÌÜGDP20,000ÊÆ¥É¥ëÃ£À®¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤È¡¢º£¸å10Ç¯¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ü3.5¡ó¤È¿ä·×¤µ¤ì¤ë¡Ê2025Ç¯¤ÎÌ¾ÌÜGDPÀ®Ä¹Î¨¤ò¡Ü3.7¡ó¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ò1¥É¥ë¡á7.2¸µ¤Ç°ìÄê¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¤ò²òÀâ½ñ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÇ¯Ê¿¶Ñ0.2¡ó¤È²¾Äê¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë½êÆÀ¿å½à¤ä°ÙÂØ¤ÎÁ°Äó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¿ä·×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¢¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤È¡Ê2025Ç¯¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤òÁ°Ç¯Èæ¡Ü4.8¡ó¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿Í¸ý¸º¾¯Î¨¤òÇ¯Ê¿¶Ñ0.2¡ó¤È²¾Äê¡Ë¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¡Ü4.16¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢²òÀâ½ñ¤¬¼¨¤·¤¿¡Ü4.17¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë¡£ÈùÌ¯¤Ê¿ô»ú¤Î¤º¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÎÁÛÄê¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
½¬»á¤Ï2020Ç¯¡¢Âè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤ÎÁð°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Ç¡¢¡Ö2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËGDP¤È°ì¿ÍÅö¤¿¤ê½êÆÀ¤ò2020Ç¯ÂÐÈæ¤ÇÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ö·úµÄ¡×¤ä½¬»á¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½Î©¤Ã¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²òÀâ½ñ¤Ç¤Ï°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¼Â¼ÁGDPÇÜÁý¤òÃæÅùÀè¿Ê¹ñÆþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦»ºÅÞÆâÉô¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2035Ç¯¤Ë°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¼Â¼ÁGDPÇÜÁý¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â¼ÁGDP¤ÎÁí³Û¤Ï2020Ç¯ÂÐÈæ¤Ç1.95ÇÜ¤È¤Û¤ÜÇÜÁý¤È¤Ê¤ê¡¢½¬»á¤¬2020Ç¯¤Ë·Ç¤²¤¿ÌÜÉ¸¤ÏGDPÁí³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃ£À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£»ØÆ³Éô¤¬Ä¹´üÌÜÉ¸¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¼Â¼ÁGDPÇÜÁý¤Î¤¿¤áº£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ü4.17¡ó¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤¬É¬Í×¤È¤ÎÆâÉôÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢»ØÆ³Éô¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ò¸Þ¥«Ç¯·×²è¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£
À®Ä¹Î¨¤¬Äþ¸º¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å5Ç¯´Ö¤Ç¡Ü4.5¡óÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¹°ú¤¯ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤äÊÆÃæÂÐÎ©¤ò¤á¤°¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÆñÅÙ¤Ï¹â¤¤¡¢¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ð¥Ö¥ëÍÞÀ©ºö¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Ä´À°¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î¤ÎÉÔÆ°»ºÈÎÇäÌÌÀÑ¤Ï2021Ç¯Æ±·îÂÐÈæ¤ÇÈ¾¸º¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ³Û¤Ï41¡ó¸º¡¢Ãæ¸Å½»Âð²Á³Ê¤Ï20¡ó²¼Íî¤È¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤Ï¼ûÍ×´µ¯ºö¤ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ø¤Î¶âÍ»»Ù±ç¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉÔÆ°»º»Ù±çºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬º¬¶¯¤¯¡¢½»Âð¹ØÆþ°ÕÍß¤ÏÄãÌÂ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬10·î30Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÁÐÊý¤¬´ØÀÇ¤Î°ìÉô°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¡¢°ì»þµÙÀï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥ê¥¹¥È¡ÊÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ëËÇ°×¼è°úÀ©¸Â¥ê¥¹¥È¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä³°¸òÀ¯ºö¾å¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ò·ÇºÜ¡Ë³ÈÂçÁ¼ÃÖ¡¢¢¤½¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤¬2025Ç¯10·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¡¢£ÊÆ¹ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÌ¾¦Ë¡301¾òÄ´ºº¡¢¤¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Î»ÃÄêÄä»ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌäÂê¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ºÆ¤Ó´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö±Æ¤ÎÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¡×¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬°ìÉôµ¬À©¡Ê2025Ç¯10·îÈ¯É½¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ðµ¬À©¡¢2024Ç¯12·îÈ¯É½¤Î¥¬¥ê¥¦¥à¤Ê¤É°ìÉô¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ðµ¬À©¡Ë¤ò1Ç¯Ää»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë²Ý¤·¤¿Í¢½Ð´ÉÍý¤Ï»ö¼Â¾åÅ±ÇÑ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ËÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÊÆÃæÂÐÎ©¤¬ºÆÇ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¡ÊÏ«Æ¯¡¦»ñËÜ¡¦À¸»ºÀ¤Î3Í×ÁÇ¤ò²áÉÔÂ¤Ê¤¯³èÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÃ£À®¤·¤¦¤ëÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÃùÃßÎ¨Äã²¼¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ½ù¡¹¤ËÄã²¼¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ë¤è¤ëÅê»ñ²¼²¡¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀèÃ¼µ»½ÑÍ¢½Ðµ¬À©¤òÄÌ¤¸¤¿À¸»ºÀ²¼²¡¤·¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤Ï¹¹¤Ë²¼¿¶¤ì¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï2024Ç¯ËöÈ¯É½¤ÎÍ½Â¬¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤äÊÆÃæÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢2026Ç¯¡Á30Ç¯¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¡Ü3.0¡ó¡¢31¡Á35Ç¯¤ò¡Ü2.3¡ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨3¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢IMF¤â2025Ç¯10·î¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç2026¡Á2030Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¡Ü3.9¡ó¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨4¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Í½Â¬¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Öº£¸å10Ç¯¤ÇÇ¯Ê¿¶Ñ¡Ü4.17¡ó¡×¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡Ê¢¨3¡ËÆüËÜ·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖÂè10²ó¥¢¥¸¥¢·ÐºÑÃæ´üÍ½Â¬¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢·ÐºÑ¡×¡¢2024Ç¯12·î17Æü¡£
¡Ê¢¨4¡ËIMF "World Economic Outlook," October 2025.
¢£µ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ»ØÆ³Éô
¤µ¤Æ¡¢º£¸å4¡óÄøÅÙ¤ÎÀ®Ä¹³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö·úµÄ¡×¤Ç¤ÏÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è´ü¤Î7¤Ä¤Î¼çÍ×ÌÜÉ¸¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¤ÎÂè1¤Ë¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃø¤·¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢Æâ¼û¤ÎÌò³ä¶¯²½¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢½Ð¡¦Åê»ñ¼çÆ³·¿¤«¤é¾ÃÈñ¼çÆ³·¿¤Ø¡¢ÎÌ¤«¤é¼Á½Å»ë¤Ø¤È¡¢¤è¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿À®Ä¹¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤Î°ú¤¾å¤²¤òÄÌ¤¸¤¿À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ç¤¢¤ë¡£Àè½Ò¤Î7¤Ä¤Î¼çÍ×ÌÜÉ¸¤Î2ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¼«Î©¼«¶¯¥ì¥Ù¥ë¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡×¤È¤ÎÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¼çÍ×ÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î12¤Î½ÅÍ×À¯ºöÊý¿Ë¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö¸½ÂåÅª¤Ê»º¶ÈÂÎ·Ï¹½ÃÛ¡×¡¢2ÈÖÌÜ¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¼«Î©¼«¶¯²ÃÂ®¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢µ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤¬ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¼«Î©¼«¶¯¡×¤È¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¶¯¤á¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×µ»½Ñ¤Î¹ñ»º²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò»Ø¤¹¡£
¡Ö¸½ÂåÅª¤Ê»º¶ÈÂÎ·Ï¹½ÃÛ¡×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë»º¶È¹âÅÙ²½¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¹Û¶È¤ä·Ú¹©¶È¤Ê¤É½¾Íè·¿»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¡¢¿·¶½»º¶È¡Ê¢¨5¡Ë¤äÌ¤Íè»º¶È¡Ê¢¨6¡Ë¤Î°éÀ®¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ê¢¨5¡Ë¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿·ÁÇºà¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ê¢¨6¡ËÎÌ»Òµ»½Ñ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¢¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¦¥Þ¥·¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡ÊÇ¾¤Èµ¡³£¤òÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤·¿Í¤Î¿À·Ðµ¡Ç½¤òÊä´°¤¹¤ëµ»½Ñ¡Ë¡¢¶ñ¸½²½AI¡¢6G¤Ê¤É¡£
¢£¾ÃÈñ³ÈÂç¤ò·Ç¤²¤ë¤â¡¢¼ûÍ×¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¯ºö¤ÏÉÔ½½Ê¬
°ìÊý¡¢¼ûÍ×¥µ¥¤¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö·úµÄ¡×¤Ï¾ÃÈñÎ¨¡Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ÎÂÐGDPÈæ¡Ë¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·Ç¤²¡¢¾ÃÈñ³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñÎ¨¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó40¡ó¤È¡¢¸½ºß¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î½êÆÀ¿å½à¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎÂ¾¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡¢¾ÃÈñÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¡¦½êÆÀ´Ä¶¤Î°²½¤äÉÔ½½Ê¬¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¡¢Áð°Æ¤Ç¤Ï¾ÃÈñ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð³ÈÂç¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ç¯¶â¡¦°åÎÅÊÝ¸±¤Î½¼¼Â¤ä¼º¶È¡¦Ï«ºÒÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¡¢½Ð»º¡¦°é»ù»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿·Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·úµÄ¡×¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÃÈñÄãÌÂ¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½ÌóÈÎÇä¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»ºÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Î²þ³×¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½»Âðºß¸Ë¤Îºï¸º¡¢Ì¤´°À®½»Âð¤Î·úÀß¡¦°ú¤ÅÏ¤·¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎºÆÊÔ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Â¸¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¢£»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸·¤·¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ûÍ×¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¯ºö¤¬½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¿·¶½»º¶È°éÀ®¤Ê¤É¶¡µë¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¯ºö¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶¡µëÇ½ÎÏ²á¾ê¤È¼ûÍ×ÉÔÂ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï²½¤·¡¢¼ûµë¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤ò¡¢À¤³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤ÎÍ¢½Ð¡×¤ò¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤Î·ÑÂ³¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î½¼¼Â¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼ûÍ×¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ»ØÆ³Éô¤¬ÌÜ»Ø¤¹»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ö·úµÄ¡×¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÁêÅö¸·¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
----------
¶Ì°æ Ë§Ìî°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷
2011Ç¯ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¡Ê¹ñºÝ¼Ò²ñ²Ê³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£Æ±Ç¯4·î¤ß¤º¤ÛÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¦¤ß¤º¤Û¥ê¥µ¡¼¥Á¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ë¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯ÊÆ¹ñJohns Hopkins University School of Advanced International Studies¡Ê¹ñºÝ·ÐºÑ¡¢Ãæ¹ñ¸¦µæÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£2021Ç¯¤è¤ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦µÒ°÷¸¦µæ°÷¡£2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷ ¶Ì°æ Ë§Ìî¡Ë